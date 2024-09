'Reduziu minhas espinhas': por que gel de limpeza Avène vale investimento

Uma rotina de cuidados com a pele do rosto começa com a limpeza dela. É neste momento em que as impurezas e a oleosidade natural são removidas, fazendo com que não se acumule nos poros e ajudando a evitar o aparecimento de espinhas e cravos.

Por ter a pele mista, com algumas áreas mais oleosas, investir em um sabonete facial que reduza a oleosidade sem agredir a pele para mim é essencial. Há alguns meses venho usando o gel de limpeza Avène Cleanance e tenho gostado bastante do resultado.

Veja a seguir o que mais gostei nesse produto e para quem indico.

O que eu gostei

Textura. Por ser em gel, a aplicação é bem simples e rápida. Gosto de sabonetes faciais com esse tipo de textura por ser mais suave espalhar por todo o rosto do que as versões em barra.

Embalagem. O produto vem com válvula pump, o que facilita o uso - principalmente durante o banho. Basta apertá-la para o produto sair, não tendo o risco de o frasco escorregar das mãos. Além disso, isso ajuda a evitar o desperdício, já que a quantidade de gel que sai é o ideal para a limpeza do rosto todo.

Rendimento. Basta um pump para fazer a limpeza do rosto todo, fazendo com que o produto renda bastante. Para mim, que utilizo duas vezes ao dia — pela manhã e antes de dormir — um frasco de 300 ml rende quase três meses.

Melhorias na pele. Com o uso diário, sinto que ele reduz a oleosidade do meu rosto e, após duas semanas usando, as espinhas também diminuíram uns 85%. Também percebo que esse gel de limpeza não resseca a pele e a deixa macia logo após a aplicação.

Pontos de atenção

Cravos não diminuíram. Ainda tenho alguns na região do nariz e queixo, que permanecem mesmo após o uso do gel de limpeza.

Preço. O produto custa um pouco caro em comparação a outros sabonetes faciais em gel disponíveis no mercado. Porém, como ele cumpre bem a função, considero que vale a pena o investimento.

O que mudou para mim

Menos espinhas. Quando comecei a usar esse gel facial, tinha bastante espinhas no rosto, principalmente na região da testa e com o uso contínuo, as elas diminuíram. Ainda resta uma ou outra, mas é bem menos do que antes.

Um rosto mais uniforme e com menos espinhas ajudou a melhorar a minha autoestima e também me permite usar menos maquiagem no dia a dia, já que não preciso mais escondê-las.

Imagem: Arquivo Pessoal

Menos oleosidade. O gel de limpeza também reduziu a oleosidade da pele meu rosto, acabando com aquele brilho excessivo característico de quem tem pele mais oleosa.

Para quem é esse produto?

O gel de limpeza facial da Avène é indicado para pessoas com a pele mista, oleosas e com tendência à acne. Se esse for o seu caso, ele pode ajudar a reduzir a oleosidade e consequentemente as espinhas, como aconteceu comigo.

Também indico para pessoas que gostam de praticidade já que ele é muito rápido e fácil de aplicar.

