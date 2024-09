Receita libera consulta ao 5º e último lote de restituição do IR 2024

Do UOL, em São Paulo (SP)

A Receita Federal liberou na manhã desta segunda-feira (23) a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda. O lote contempla 511.025 contribuintes, que receberão o total de R$ 1 bilhão no dia 30 de setembro.

Clique aqui para saber se você está entre os contemplados

Quem recebe

O crédito bancário será feito para 511.025 contribuintes. O valor total das restituições é de R$ 1.032.907.305,12 e cairá na conta indicada ao final da declaração na próxima segunda-feira (30).

Lote traz contribuintes que possuem prioridade legal. Do total, 86.874 vão para aqueles com idade acima de 60 anos, 6.731 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 23.180 para cidadãos cuja maior fonte de renda é o magistério.

Também serão pagas 201.381 restituições a contribuintes sem prioridade. Serão contemplados 106.289 contribuintes não prioritários. Outras 86.570 restituições estão destinadas a contribuintes priorizados em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul (RS).

Quem não apareceu em nenhum dos lotes está na malha fina. Os contribuintes que tinham restituição a receber neste ano e não figuraram em nenhum dos cinco lotes têm pendências que impedem o pagamento da restituição. Para regularizar a situação, é necessário corrigir eventuais erros para receber a restituição em um lote residual.

Como consultar a restituição

Verificação está disponível nos canais do Fisco. Para consultar a restituição, os contribuintes devem acessar o site da Receita Federal e clicar em "Iniciar". Será necessário informar o CPF e a data de nascimento. Também é possível realizar a consulta no aplicativo para tablets e smartphones.

O pagamento da restituição será feito na conta bancária informada na declaração. Caso o crédito não seja efetuado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB.

Há alternativas se o valor não for resgatado em um ano. Se isto acontecer, o contribuinte pode solicitar a restituição não resgatada através do Portal e-CAC, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos" e selecionando "Meu Imposto de Renda".