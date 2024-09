Presidente do Fed de Minneapolis prevê mais 0,5 p.p. em cortes de juros em 2024

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta segunda-feira que prevê 50 pontos-base em cortes na taxa de juros do banco central dos Estados Unidos até o final do ano.

Questionado em uma entrevista à emissora CNBC se ele está inclinado a fazer mais dois cortes de 25 pontos-base nos juros este ano, depois de defender a redução de 50 pontos da semana passada, Kashkari disse: "É o que eu prevejo" e "esse é um ponto de partida razoável", embora sejam os próximos dados que determinarão o que acontecerá.

(Por Michael S. Derby)