PMI composto do Reino Unido recua a 52,9 em setembro e fica abaixo do esperado

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 53,8 em agosto para 52,9 em setembro, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 23, pela S&P Global. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do PMI composto a 53,5 neste mês.

Apenas o PMI de serviços do Reino Unido recuou de 53,7 para 52,8 no mesmo período, também ficando aquém da projeção do WSJ, de 53,5.

Já o PMI industrial britânico diminuiu de 52,5 em agosto para 51,5 em setembro, tocando o menor patamar em três meses e vindo abaixo do consenso do WSJ, de 52,2.

Apesar dos PMIs menores, as leituras acima da marca de 50 indicam que a economia britânica segue em expansão.