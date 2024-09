Petrobras prevê até R$3,5 bi para concluir fábrica de fertilizantes no MS, diz diretor

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras poderá investir entre 3 bilhões e 3,5 bilhões de reais para concluir as obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-III), em Três Lagoas (MS), afirmou o diretor-executivo de Processos Industriais e Produtos da estatal, William França, nesta segunda-feira.

A expectativa, segundo o executivo, é incluir a retomada das obras no próximo Plano Estratégico da companhia para o período 2025-2029. Atualmente, a unidade está 85% concluída, adicionou.

"Nós estamos terminando agora a 'due diligence' do que falta fazer no projeto para que a gente possa rodar novamente o EVTE (estudo de viabilidade técnica e econômica) da unidade e, após rodar o EVTE, dar o ok para viabilidade financeira", afirmou França, nos bastidores do congresso de óleo e gás ROG.e.

O executivo também destacou que a companhia estuda a produção de combustível para aviação a partir de etanol, conhecido como ATJ.

"ATJ é uma grande oportunidade para gente produzir querosene de aviação verde... Temos grandes oportunidades com álcool de cana no Sudeste, álcool de milho crescendo muito no Centro-Oeste", disse o diretor.

França citou que a produção de combustível para aviação a partir de etanol poderia ter sinergias com as refinarias da companhia, gerando ganho de produtividade. No entanto, ainda não há definição sobre a localização ou prazos para eventuais projetos.

Ele destacou ainda que o "álcool como matéria-prima não é problema". A questão, segundo o diretor, é a infraestrutura necessária, que poderá demandar, por exemplo, dutos.

(Por Marta Nogueira, Rodrigo Viga Gaier e Fábio Teixeira)