Atlas: Engler cai, mas lidera em BH; briga no 2º lugar tem empate quádruplo

O deputado estadual Bruno Engler (PL) caiu mais de quatro pontos percentuais, mas continua liderando as intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte, segundo pesquisa AtlasIntel realizada pela internet e divulgada hoje (23). Ele aparece com 25,2%.

O que aconteceu

No último levantamento do instituto, feito no início de agosto, Engler tinha 29,4%. O deputado é apoiado pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

A disputa pelo segundo turno está acirrada, pois há um empate quádruplo dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em segundo, estão empatados: Mauro Tramonte (Republicanos), com 15,3%; Gabriel (MDB), com 14,4%; Duda Salabert (PDT), com 13,7%; Fuad Noman (PSD), com 13,5% e Rogério Correia, com 10%.

Veja os números da pesquisa para o primeiro turno:

Bruno Engler (PL) : 25,2%

: 25,2% Mauro Tramonte (Republicanos) : 15,3%

: 15,3% Gabriel (MDB) : 14,4%

: 14,4% Duda Salabert (PDT) : 13,7%

: 13,7% Fuad Noman (PSD) : 13,5%

: 13,5% Rogério Correia (PT) : 10%

: 10% Indira Xavier (UP) : 1,1%

: 1,1% Carlos Viana (Podemos) : 1%

: 1% Lourdes Francisco (PCO) : 1%

: 1% Wanderson Rocha (PSTU) : 0%

: 0% Indecisos : 4,1%

: 4,1% Branco/nulo: 1,2%

A pesquisa foi feita com eleitores pela internet, durante a rotina de utilização de smartphones, tablets, laptops ou PCs. A AtlasIntel foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06581/2024. Foram entrevistados 1.598 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 17 e 22 de setembro. O nível de confiança é de 95%.

Segundo turno

Bruno Engler também piorou nos cenários de disputa para segundo turno. Segundo a Atlas, ele agora venceria apenas o petista Rogério Correia, com uma vantagem de cinco pontos percentuais. No levantamento anterior, ele bateria todos os concorrentes.

Veja os números da pesquisa para o segundo turno: