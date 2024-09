Papua Nova Guiné abre mercado para carne bovina e de frango do Brasil

Brasília, 23/09 - O Brasil poderá exportar carne bovina e de frango para Papua Nova Guiné, ilha da Oceania, informaram os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores em nota conjunta. O aval, com aprovação dos certificados sanitários para a importação de carne de aves, carne mecanicamente separada de frango e cortes bovinos desossados provenientes do Brasil, foi recebido pelo governo brasileiro nesta segunda-feira, de acordo com as pastas.As exportações poderão ser realizadas pelos frigoríficos que foram inspecionados e aprovados pelo governo de Papua Nova Guiné no ano passado, informaram os ministérios. "As negociações para acesso ao mercado de carne de aves começaram em 2020, e as de carne bovina, em 2022, impulsionadas pelo interesse do setor privado brasileiro no mercado de 9 milhões de habitantes - o segundo mais populoso da Oceania, atrás apenas da Austrália", destacaram as pastas.Apesar da abertura, a ilha não é uma tradicional importadora de produtos agropecuários brasileiros. De janeiro a setembro deste ano, o Brasil exportou US$ 15,438 mil em produtos do agronegócio para Papua Nova Guiné, sobretudo de produtos florestais e de origem vegetal, de acordo com dados do Agrostat (sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro) consultados pela reportagem.No ano, o País acumula 119 aberturas de mercado para produtos agropecuários.