Orbia anuncia Anderson Pivotto gerente de Estratégia e Inteligência de Mercado

São Paulo, 23 - A Orbia, plataforma digital que reúne soluções para o agronegócio do País, informou que Anderson Pivotto assume como gerente de Estratégia e Inteligência de Mercado. Anteriormente, Pivotto foi COO na DigiFarmz Smart Agriculture, onde liderou a estruturação da estratégia da empresa, entre outras atribuições. Além disso, no Sicredi, ocupou diversos cargos ao longo de 15 anos. Já na Orbia, a área que assume agora será responsável por identificar tanto as oportunidades que estão se desenvolvendo no setor quanto as ameaças que podem surgir no agronegócio. "Nosso objetivo é fazer um monitoramento constante do mercado para fornecer informações estratégicas, entender o momento de mercado e, com isso, criar diretrizes que beneficiem tanto os produtores rurais quanto a Orbia", diz, na nota, o executivo. "Esse olhar atento é essencial para anteciparmos tendências e tomarmos decisões mais acertadas."