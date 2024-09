ONS acredita em economia de até R$ 1,8 bilhão com horário de verão

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) publicou em seu site nesta segunda-feira (23) o estudo apresentado ao governo federal na semana passada, no qual defende o retorno do horário de verão. No estudo, o órgão calcula ser possível economizar até R$ 1,8 bilhão por ano com a mudança nos relógios.

O que aconteceu

O ONS afirma que o horário de verão vai reduzir o uso das usinas termelétricas, mais caras. Essa redução, segundo o órgão, seria de cerca de 2 GW (gigawatts) nos horários de maior consumo de energia. Considerando o preço da energia termelétrica disponível atualmente no país, essa economia chegaria a R$ 1,8 bilhão.



O órgão acredita também que o horário de verão vai melhorar a eficiência do sistema. Principalmente no período entre 18h e 20h, quando a energia solar deixa de abastecer o sistema e aumenta o consumo nas residências brasileiras.