"O clima está louco", diz ministro equatoriano conforme país enfrenta corte de energia diário de 12 horas

QUITO (Reuters) - Os cortes de energia no Equador vão atingir o país todo e seguir por 12 horas por dia, mais do que as oito planejadas incialmente, disse o governo nesta segunda-feira, citando a crise energética causada pela pior seca da história recente do país andino.

Funcionários do governo disseram na semana passada que os cortes de energia ocorreriam por todo o país por até oito horas diárias, mas as condições climáticas adversas continuam nas áreas em que os reservatórios do país estão localizados, disse o ministro de Energia, Antonio Gonçalves, para jornalistas.

“A questão fundamental é que o clima está louco, mudou muito”, disse o ministro, acrescentando que a época de seca começou com dois meses de antecedência. "Dependemos muito da hidrologia, não consigo prever o que apenas Deus sabe.”

Mais cedo, falando na ONU, o presidente Daniel Noboa disse que o Equador enfrentava a pior seca em 61 anos.

"É o caos e muito pior do que o esperado”, ele disse.

Fornecedores de eletricidade também atualizaram os horários de cortes previstos que agora vão até o domingo – inicialmente o plano era que os cortes acabassem na quinta-feira.

