Número de mortos em desabamento na Itália sobe para 4

ROMA, 23 SET (ANSA) - O número de mortos no desabamento de um prédio de dois andares em Saviano, na província de Nápoles, no sul da Itália, no último domingo (24), subiu para quatro após os bombeiros retirarem o corpo de uma idosa dos escombros nesta segunda-feira (23).

Trata-se de Autilia Ambrosino, 80 anos, que morava no segundo andar do edifício. Seus dois netos, uma menina de quatro anos, identificada como Autilia Pia Zotto, e um menino de seis anos, Giuseppe Zotto, e a mãe das crianças, Vincenza Spadafora, 41 anos, também morreram no desastre.

Inicialmente, as autoridades locais haviam relatado que o corpo da avó havia sido retirado dos escombros ontem, mas posteriormente foi descoberto que a vítima era a mãe dos menores.

O pai das crianças, Antonio Zotto, 40, marido de Spadafora, e Gennaro, o filho de dois anos do casal, foram retirados dos escombros com vida. O homem está em estado grave no hospital, enquanto o menino, que sofreu uma fratura no fêmur, não corre risco de morte.

Com a extração do corpo da idosa dos escombros, os bombeiros encerraram a operação de busca e resgate. O desabamento do prédio foi causado por uma explosão no encanamento de gás liquefeito no segundo andar do edifício. (ANSA).

