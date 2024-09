Nunes pede direito de resposta para eleitora que criticou ônibus em SP

O prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) pediu direito de resposta no debate do Flow News, nesta segunda-feira (23), em relação à fala de uma eleitora convidada a fazer perguntas. Gisele da Silva, moradora de Guaianases, na zona leste, criticou os ônibus em São Paulo.

O que aconteceu

"Nem cachorro é tratado igual a gente é [tratado]", disse Gisele. Ela também afirmou que os candidatos lembram da população apenas na hora do voto.

Gisele também perguntou onde o dinheiro da passagem do transporte municipal estava sendo usado. A pergunta da moradora da zona leste foi sorteada para Guilherme Boulos (PSOL) e para Tabata Amaral (PSB) comentar. Outros eleitores fizeram perguntas aos candidatos.

Nunes pediu direito de resposta para organização do debate por causa da fala de Gisele. O pedido, entretanto, foi negado.

Vocês não têm falta de caráter sobre nós, né? De vir em pé, embora pé, sem sentar, sem nada, fora o absurdo da passagem que a gente tem que estar pagando. Em dois em dois anos vocês estão aumentando a passagem.

Gisele da Silva, moradora da zona leste

Boulos e Tabata criticaram o prefeito por pedir direito de resposta diante uma crítica de uma cidadã. "É histórico o prefeito pediu direito de resposta a uma eleitora, a um eleitor, porque não consegue admitir que a sua gestão foi péssima mesmo", disse a candidata do PSB. O psolista afirmou que Nunes estava se "contorcendo" pelas críticas de sua administração.

O candidato do PSOL prometeu "passar a limpo" os contratos do ônibus e disse que a fala de Gisele é o que "está entalado na garganta de muita gente". Boulos também cutucou o adversário Ricardo Nunes (MDB) e disse que o atual prefeito quem deveria responder a pergunta.

Tabata disse que as linhas de ônibus de hoje são as mesmas de 15 anos atrás quando seu pai era cobrar. "Como isso se a cidade cresceu, as periferias cresceram. O primeiro passo é você ter linhas mais retas, mais diretas", afirmou. A candidata do PSB também prometeu mais corredores de ônibus e semáforos inteligentes para melhorar o trânsito.

* Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL , em São Paulo