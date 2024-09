'Não tem cabimento Brasil não ter grau de investimento', diz Haddad em NY

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse acreditar que o Brasil possa recuperar o grau de investimento já no próximo ano. Essa certificação traz segurança para os investidores aplicarem recursos em um determinado país.

A declaração do ministro foi feita após encontros com agências de classificação de risco em Nova York, onde uma comitiva do governo participa de eventos da Semana do Clima.

O que aconteceu

Para Haddad, "não faz muito sentido o país não possuir grau de investimento". Segundo ele, nem mesmo os investidores internacionais compreendem o motivo de o Brasil ter ficado tanto tempo sem esse selo de bom pagador.

O Brasil é credor internacional, tem um superávit comercial de U$ 100 bilhões, é o segundo ou terceiro destino de investimentos privados estrangeiros, e está sendo procurado por diversos países e fundos soberanos para apresentar seus projetos de investimento. Para essas entidades, também não faz sentido que a oitava maior economia do mundo, com 350 bilhões de dólares em reservas, ainda não tenha grau de investimento.

Fernando Haddad

Fernando Haddad

O ministro acredita que o Brasil recuperará o grau de investimento. Em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira (23), após encontros com representantes de duas agências de classificação de risco, a Standard & Poor's e a Moody's, o ministro afirmou que confia na recuperação do grau de investimento do país.

Não posso falar em nome das agências, mas, com base nos diálogos que estamos mantendo com os técnicos, vislumbro que, no próximo ano, estaremos a apenas um degrau do grau de investimento.

Fernando Haddad

O presidente quer que o país atinja ainda mais um degrau durante seu mandato. Haddad disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilha dessa expectativa e espera que o Brasil conquiste mais um degrau no grau de investimento até o final de 2026. "O presidente sabe que é um grande desafio, mas estamos trabalhando para isso", afirmou o ministro.

Brasil perdeu o grau de investimento em 2015. O Brasil obteve o grau de investimento em abril de 2008, durante o segundo governo Lula. No entanto, o país perdeu essa classificação em setembro de 2015, durante o governo de Dilma Rousseff.

Haddad também criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de ter que explicar o não pagamento de precatórios herdado pelo governo Lula, o ministro afirmou que informou às agências de classificação de risco que "a transição da situação herdada para a situação almejada não acontece de forma imediata". No entanto, ele disse que, com base no que ouviu nos encontros, está "convencido de que estamos no caminho certo e faremos o possível para acelerar esse processo o mais rápido possível."