MT conclui colheita da safra 2023/24 de algodão, informa Imea

São Paulo, 23 - Mato Grosso concluiu, na semana passada, a colheita de algodão da safra 2023/24, informou na sexta-feira, 20, o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em boletim semanal. No dia 13 de setembro, 99,7% da área havia sido ceifada e, até o dia 20, os trabalhos foram completados, com avanço de 0,03 ponto porcentual de uma semana para a outra. Em igual período do ano passado, a safra da fibra também já havia sido totalmente colhida, assim como na média dos últimos cinco anos.