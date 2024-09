Mercado Pago capta R$1 bi com 1ª emissão de letras financeiras

SÃO PAULO (Reuters) - O Mercado Pago, braço financeiro do Mercado Livre, disse nesta segunda-feira que captou 1 bilhão de reais com a emissão de sua primeira letra financeira.

A empresa disse que a emissão está dividida em duas tranches de 500 milhões de reais cada: uma com vencimento em dois anos e remuneração de CDI mais 0,5% ao ano, e a outra com vencimento em três anos e remuneração de CDI mais 0,6% ao ano.

As letras financeiras são um dos instrumentos de captação e recursos utilizados pelas instituições financeiras.

O Mercado Pago disse que os recursos serão direcionados para crescimento nas frentes de crédito e processamento de pagamentos e para capital de giro, além de contribuir no gerenciamento de ativos e passivos.

O movimento também diversifica as fontes de financiamento do grupo, que incluem modalidades como depósitos de clientes e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC).

Lourenço Cassandre, diretor sênior de tesouraria do grupo no Brasil, afirmou em comunicado que o Mercado Pago deve realizar novas emissões de letras financeiras no futuro, dado o crescimento acelerado da companhia.

Na semana passada, o Mercado Pago já havia anunciado a captação de 250 milhões de dólares em financiamento junto ao JPMorgan para expansão de negócios no México.

O Mercado Pago afirmou que a emissão de letras financeiras ocorreu por meio do Mercado Crédito SCFI, empresa do grupo, e foi coordenada pelo Itaú BBA, com a demanda atingindo 2,7 vezes o volume da oferta.

A emissão foi de letras financeiras sêniores, e não subordinadas, que podem ser usadas também para composição de capital regulatório.

(Por André Romani)