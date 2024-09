Maduro se reúne com dirigentes da Repsol em meio à crise entre Venezuela e Espanha

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se reuniu, nesta segunda-feira (23), com representantes da gigante de energia espanhola Repsol para "avançar" em novos acordos de cooperação, em meio a uma crise diplomática entre Caracas e Madri devido aos questionamentos sobre a reeleição do mandatário venezuelano.

Maduro recebeu, no palácio presidencial de Miraflores, José Carlos de Vicente Bravo, executivo internacional de exploração e produção da Repsol, e Luis García Sánchez, diretor da multinacional no país sul-americano.

A reunião teve como objetivo "firmar e avançar em novos acordos de cooperação", informou o canal estatal VTV, que transmitiu imagens do encontro. A vice-presidente e ministra venezuelana do Petróleo, Delcy Rodríguez, e o presidente da petrolífera estatal PDVSA, Héctor Obregón, também participaram da conversa.

Rodríguez já havia se encontrado com García Sánchez no dia 13 de setembro, um dia após o chanceler da Venezuela convocar a embaixadora do país em Madri para consultas, após os questionamentos à reeleição de Maduro, alvo de denúncias de fraude. A oposição reivindica a vitória de Edmundo González Urrutia, que, por sua vez, se exilou na Espanha.

O governo do socialista Pedro Sánchez não reconheceu a vitória de Maduro nem a de seu opositor, apesar da pressão do Parlamento espanhol.

A Repsol é uma das multinacionais de energia que receberam licença individual para operar na Venezuela, apesar das sanções americanas ao petróleo venezuelano.

A empresa possui uma participação de 40% na empresa mista Petroquiriquire, da qual a PDVSA detém os 60% restantes, segundo dados do grupo espanhol, que estima os passivos do empreendimento em cerca de 340 milhões de dólares (R$ 1,88 bilhão).

A Repsol também opera em várias regiões no oeste e leste do país, com importantes projetos de gás.

ba/jt/mel/jb/mvv

