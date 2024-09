Low Pressure Fitness: técnica da 'barriga negativa' afina mesmo a barriga?

Low Pressure Fitness (LPF) se inspira na técnica hipopressiva dos anos 1980 e combina reeducação postural e respiratória com mobilização neurodinâmica e miofascial.

Com princípios e exercícios baseados em outras atividades — como ioga, pilates e fisioterapia pélvica —, o LPF também é conhecido como "técnica da barriga negativa". Isso porque a redução da circunferência abdominal em poucas semanas é uma das promessas do método — ou pelo menos das influenciadoras que divulgam a prática.

LPF emagrece? Não é bem assim...

A redução de medidas é, de longe, o principal apelo para a popularidade do método. Mas Leonardo Carvalho, educador físico e mestre em biodinâmica do movimento pela Unicamp, diz que essa é uma ideia contraditória.

Ao praticar o LPF, o indivíduo causa um estresse no músculo, o que leva a uma adaptação de crescimento [da musculatura abdominal], se houver aporte nutricional. Então, como a prática poderia induzir a uma diminuição de tamanho da circunferência? Leonardo Carvalho, profissional de educação física.

Mas como a técnica trabalha o reajuste postural e melhora do tônus muscular, o praticante pode ter a sensação de que o abdome está mais para dentro e a cintura mais fina.

Não se trata, assim, de uma perda de gordura — o que é, de fato, insignificante durante as sessões de LPF. "Uma musculatura mais forte 'segura' melhor o abdome, impedindo a ptose abdominal, que seria a projeção dos órgãos internos para a frente", explica Leonardo Vidal Andreato, profissional de educação física, doutor em ciências do movimento humano e professor da Universidade do Estado do Amazonas.

A correção postural também ajuda a "empurrar" o abdome para dentro, o que leva à aparência de uma menor circunferência abdominal. Essa estratégia de perspectiva visual é usada, inclusive, por atletas de fisiculturismo em suas provas, a fim de criar a ilusão de uma cintura mais fina e alcançar uma melhor performance.

Emagrecer exige mais

Imagem: iStock

É importante ressaltar que a LPF, por si só, não reduz ou define a barriga. Talvez o caminho para quem deseja praticar a técnica e reduzir a circunferência abdominal seja associar a ginástica hipopressiva a outras atividades.

A ciência mostra e também é consenso entre os especialistas que uma dieta saudável que promova o déficit calórico, a prática regular de atividade física, dormir bem e controlar o estresse são eficientes para reduzir a gordura corporal e, consequentemente, afinar a barriga.

Aliada a tudo isso, a LPF seria a "cereja do bolo", não a principal responsável pelo emagrecimento — que geralmente é a dieta.

"A recomendação de déficit calórico para quem está em processo de emagrecimento é por volta de 500 kcal por dia em relação ao seu gasto energético diário", diz Vinicius Concon, profissional de educação física especialista em fisiologia do exercício e treinamento esportivo e mestre em biodinâmica do movimento pela Unicamp.

Ele acrescenta que é importante que a adoção da dieta seja acompanhada por um nutricionista, pois a orientação deve ser individualizada para cada caso. "Se a redução calórica for maior de 500 kcal por dia, a pessoa corre o risco de perder massa muscular e o efeito será inverso a longo prazo", explica.

*Com informações de reportagem publicada em 09/02/2024