Kremlin diz que estudará "plano de vitória" de Zelenskiy se detalhes forem divulgados oficialmente

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta segunda-feira que estudaria o que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, anunciou como seu "plano de vitória" para acabar com a guerra com a Rússia, à medida que as informações oficiais sobre ele fossem divulgadas.

Zelenskiy deve apresentar o plano ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta semana, e a seus dois possíveis sucessores, Kamala Harris e Donald Trump, durante uma viagem aos Estados Unidos, onde Zelenskiy discursará na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na terça-feira.

O plano, cujos detalhes Zelenskiy até o momento não divulgou publicamente, parece ser um grande impulso de Zelenskiy para tentar persuadir Washington e outros aliados a fornecer uma ajuda maior e mais profunda ao seu país, em um esforço para forçar Moscou a encerrar o conflito em termos aceitáveis para Kiev.

As autoridades ucranianas sugeriram que a Rússia poderia eventualmente ser convidada para uma cúpula para discutir uma solução para o conflito de acordo com o novo plano.

Questionado sobre a iniciativa de Zelenskiy, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: "Acreditamos que não se deve analisar as reportagens da imprensa. Se as informações sobre isso aparecerem em fontes oficiais, é claro que as examinaremos. Há muitas informações contraditórias e não confiáveis sobre isso por aí, portanto, somos muito cautelosos em relação a isso."

(Reportagem da Reuters)