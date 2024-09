Kamala divulgará novas propostas econômicas nesta semana sobre criação de riqueza nos EUA, segundo fontes

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente e candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, planeja lançar um novo conjunto de propostas econômicas nesta semana, com o objetivo de ajudar os norte-americanos a construir riqueza e estabelecer incentivos econômicos para as empresas, a fim de ajudar nessa meta, disseram três fontes com conhecimento do assunto.

As novas políticas, que não foram divulgadas anteriormente e que poderão ser anunciadas em Pittsburgh na quarta-feira, surgem no momento em que os eleitores indecisos continuam a pedir mais informações sobre como Kamala os ajudaria economicamente se ela for eleita presidente em novembro, incluindo aqueles em Estados decisivos, disseram as fontes.

Kamala, falando aos repórteres no domingo, depois que a Reuters noticiou o lançamento esperado, disse que delinearia sua visão para a economia em um discurso nesta semana.

Ela acrescentou que o plano é sobre investir nas aspirações e ambições do povo norte-americano, ao mesmo tempo em que aborda os desafios que eles enfrentam.

O lançamento do plano seria feito após um debate acalorado nos círculos democratas sobre se a divulgação de mais propostas econômicas tão perto do dia da eleição é uma estratégia inteligente.

"Não se trata apenas de acessibilidade, mas também de mostrar (aos eleitores) que eles têm um caminho para construir riqueza", disse uma das fontes com conhecimento direto dos planos econômicos de Kamala, acrescentando que ela queria mostrar aos norte-americanos como eles podem "abrir as portas".

Nenhuma das fontes forneceu detalhes específicos sobre as novas propostas, e a campanha de Kamala não comentou sobre quaisquer novos anúncios. No entanto, a candidatura presidencial de Kamala em 2020 e a administração do presidente Joe Biden incluíram planos com objetivos semelhantes.

Em sua campanha de 2020, Kamala propôs aumentos salariais significativos para os milhões de professores de escolas públicas, obrigando as empresas a divulgarem suas diferenças salariais entre homens e mulheres e penalizando aquelas que não as estão reduzindo. O governos de Biden e Kamala pressionou para eliminar o preconceito nas avaliações de residências e usar o orçamento federal de mais de 700 bilhões de dólares para contratação de empresas de minorias.

Kamala lançou uma cesta de propostas econômicas com foco no alto custo de moradia, impostos, despesas de pequenas empresas, creches e bens. Seus planos geralmente se baseiam nas políticas de Biden, como o aumento do crédito fiscal para crianças e a elevação da alíquota do imposto corporativo para 28%.

O porta-voz da campanha, James Singer, não comentou o relato. Ele disse à Reuters que Kamala "continuará a apresentar sua agenda de economia de oportunidades para reduzir os custos, tornar as moradias mais acessíveis e estimular o crescimento econômico em toda a América".

O lançamento de uma nova proposta econômica a menos de 50 dias do fim de uma corrida eleitoral presidencial acirrada pode significar que as novas medidas nunca chegarão a eleitores cruciais, reconhecem alguns consultores.

"Normalmente, uma campanha termina de persuadir os eleitores em setembro e passa a mobilizar as pessoas, mas esta não é uma campanha típica", disse uma fonte com conhecimento dos novos planos. "Temos que continuar persuadindo e mobilizando as pessoas ao mesmo tempo até o final."

(Reportagem de Nandita Bose; Reportagem Adicional de Jeff Mason e Daphne Psaledakis)