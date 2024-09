Justiça de Pernambuco decreta prisão do cantor Gusttavo Lima

SÃO PAULO, 23 SET (ANSA) - O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou nesta segunda-feira (23) a prisão do cantor Gusttavo Lima.

O mandado de detenção preventiva, que foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz, aconteceu durante as investigações da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Em um dos trechos da decisão da magistrada, obtidos pela imprensa local, ela menciona a "conivência" do artista de 35 anos "com foragidos" e destaca a "alarmante falta de consideração pela Justiça" do cantor.

O documento também afirma que Gusttavo Lima fez uma viagem para a Grécia com José André e Aislla, um casal de investigados na operação, que já prendeu a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra.

As autoridades também determinaram a apreensão do passaporte do músico, que se chama Nivaldo Batista Lima.

No início do mês, um avião que pertencia a uma empresa do cantor foi apreendido em Jundiaí, no interior de São Paulo.

