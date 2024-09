Irã diz estar pronto para negociações nucleares na ONU "se outras partes estiverem dispostas"

DUBAI (Reuters) - O Irã está pronto para iniciar negociações sobre seu programa nucleares às margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York se "as outras partes estiverem dispostas", disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, nesta segunda-feira, em um vídeo publicado em seu canal no Telegram.

Os Estados Unidos, sob o comando do então presidente Donald Trump, retiraram-se em 2018 de um acordo nuclear assinado em 2015 pelo Irã e seis potências mundiais, segundo o qual Teerã restringiu seu contestado programa nuclear em troca da suspensão de sanções internacionais.

Negociações indiretas entre Washington e Teerã para reviver o acordo foram paralisadas. O Irã ainda faz parte formalmente do acordo, mas reduziu seus compromissos de honrá-lo devido às sanções impostas pelos EUA à República Islâmica.

"Ficarei em Nova York por mais alguns dias do que o presidente (iraniano) e terei mais reuniões com vários ministros das Relações Exteriores. Concentraremos nossos esforços no início de uma nova rodada de negociações sobre o acordo nuclear", disse Araqchi.

Ele acrescentou que houve mensagens trocadas via Suíça e uma "declaração geral de prontidão" foi emitida, mas advertiu que "as condições internacionais atuais tornam a retomada das negociações mais complicadas e difíceis do que antes".

Araqchi disse que não se reuniria com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken: "Não acredito que seja conveniente manter esse diálogo. Já houve reuniões desse tipo antes, mas atualmente não há um terreno adequado para isso. Ainda estamos muito longe de manter conversações diretas".

Desde a renovação das sanções dos EUA durante o governo Trump, Teerã se recusou a negociar diretamente com Washington e trabalhou principalmente por meio de intermediários europeus ou árabes.

Líderes iranianos querem uma flexibilização das sanções dos EUA que prejudicaram significativamente sua economia. Mas as relações do Irã com o Ocidente pioraram desde que o grupo militante palestino Hamas, apoiado pelo Irã, atacou o sul de Israel em 7 de outubro, e à medida que Teerã aumentou seu apoio à guerra da Rússia na Ucrânia.

O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, disse que os Estados Unidos não estão prontos para retomar as negociações nucleares com o Irã.

(Reportagem da Redação Dubai)