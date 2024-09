Inmet alerta para perigo de tempestade no RS com chuvas acima de 100 mm/dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, de grande perigo, para risco de tempestade no sudoeste e sudeste do Rio Grande do Sul. O alerta vale desta segunda-feira, 23, até a próxima quarta-feira, 25, com possibilidade de ocorrência de chuvas acima de 60 milímetros por dia ou de 100 milímetros por dia, a depender do município. Segundo o Inmet, há grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco. O grande perigo de tempestades é válido para 21 municípios do Rio Grande do Sul: Aceguá, Arroio Grande, Bagé, Candiota, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Dom Pedrito, Herval, Hulha Negra, Jaguarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Sant'Ana do Livramento, Santa Vitória do Palmar e São José do Norte.