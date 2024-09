Jovens sobem em caminhão de lixo na Maré durante guerra com armas de gel

Do UOL, São Paulo

Um caminhão de coleta de lixo foi flagrado circulando com um grupo de jovens em cima no Complexo da Maré, na zona norte do Rio.

O que aconteceu

Mais de 15 jovens invadiram o veículo para uma guerra de armas com bolinhas de gel. A gravação foi feita por moradores do local na tarde de sábado (21) e chamou a atenção nas redes sociais.

Eles estavam dentro da caçamba e também da cabine do caminhão. Entre eles, menores de idade, que atiravam uns contra os outros. Ao fundo, pessoas gritam e se surpreendem com a atitude.

Após alguns metros, eles descem do veículo e saem correndo. Em seguida, a ''guerra'' com bolinhas de gel continua com dezenas de pessoas.

A Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) confirmou o episódio. Segundo a empresa, o motorista não teve tempo de reagir e a ação durou alguns segundos.