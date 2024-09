Goleada do Bayern de Munique e vitória suada do PSG marcam estreia da nova Liga dos Campeões

Com mais clubes, jogos e novo formato, a nova Liga dos Campeões da Europa estreou nesta semana, com 18 jogos por vários gramados europeus. A nova fórmula da Liga dos campeões passou de 32 para 36 equipes para acomodar mais clubes como os da França, que pela primeira vez tem quatro equipes na competição. Além do PSG, estão na competição Mônaco, Brest e Lille.

A primeira fase é de pontos corridos, com as oito equipes melhor classificadas passando diretamente para as oitavas de final e os times que ficarem entre o 9° e 24° lugar disputam o chamado play-off.

Na terça-feira, os primeiros jogos sete jogos foram marcados pela goleada de 9 a 2 do Bayern de Munique sobre o Dínamo de Zagreb, quatro deles marcados pelo atacante inglês Harry Kane. O time alemão desde a estreia já se mostra um forte candidato ao título.

Mas o Real Madrid, maior vencedor da Liga dos Campeões, também deixou seu recado logo na primeira rodada. Teve dificuldades contra o alemão Stuttgart, mas acabou vencendo por 3 a 1, com Endrick fechando o placar. Ao canal do Real Madrid, o ex-palmeirense falou da alegria de marcar seu primeiro gol com a camisa merengue na Liga dos Campeões. "Estou muito contente com minha estreia e em fazer o meu primeiro gol e ajudar o Real Madrid. É o que quero para minha vida", declarou.

PSG sofre

Os clubes franceses tiveram uma estreia com vitória, com exceção do Lille, que perdeu para o Sporting de Portugal por 2 a 0. A surpresa ficou com o Brest, time do oeste da França que pela primeira disputa a competição. Na estreia em casa, diante de um estádio lotado, a equipe austríaca do Sturm Graz por 2 a 1. Uma vitória histórica. Quem também fez bonito foi o Mônaco, que jogando em casa, superou o Barcelona por 2 a 1. Quem mais sofreu na estreia foi o Paris Saint-Germain.

O time que chegou à semifinal da temporada passada da Liga, recebeu o Girona, da Espanha. Só no final da partida, depois de uma falha do goleiro Gazzaniga no chute cruzado do lateral esquerdo Nuno Mendes, o time parisiense conseguiu a vitória e os três pontos importantes para um bom início de campeonato. A partida foi tão difícil, que o treinador espanhol do PSG, Luis Enrique, fez uma comparação curiosa ao ser questionado sobre o que disse ao treinador do Girona, Michel Sanchez Muñoz ao final do confronto no Parque dos Príncipes.

"Bem, no final da partida, eu disse a ele que sofri mais do que um parto. Eu participei de alguns partos, mas obviamente eu não era o protagonista. Em outras palavras, sofri muito por causa do jogo, da necessidade de vencer e para conseguir três pontos. Então eu sofri e obviamente o parabenizei não apenas pelo jogo, mas também pelo que ele e o Girona representam para o futebol europeu agora. E você verá. Tenho certeza de que eles conseguirão pontos e de que são um time muito, muito difícil.

O meio campista português Vitinha foi muito crítico ao avaliar o desempenho do PSG na estreia da Liga dos Campeões. "Não foi o jogo que a gene imaginava. Não jogamos bem, é preciso reconhecer. Não foi um PSG que estamos acostumados, 100%, com a posse de bola. Tivemos dificuldades no primeiro tempo, e no segundo tempo também. Temos que avaliar porque jogamos mal. Não é comum na nossa equipe. Em um jogo como esse é preciso ganhar."

Já o lateral direito marroquino Achraf Hakimi, comentou após a partida as dificuldades do time parisiense e também o alívio com os três primeiros pontos.

" Estamos contentes. É bom começar com três pontos, com uma vitória em uma competição diferente. Girona é uma equipe que jogou muito bem, com muita personalidade, que tentou recuperar a bola, fez muito pressão na saída de bola. Por isso, particularmente no 1° tempo foi difícil criar espaços, no segundo tempo encontramos esse espaço. Girona baixou um pouco a intensidade, aproveitamos e criamos mais oportunidades".

Ameaça de greve

Ao final da primeira rodada, não houve grandes surpresas nos resultados dos jogos, e os grandes clubes confirmaram o favoritismo. Apenas três partidas terminaram sem gols, entre elas a do Manchester City contra a Inter de Milão.

Antes do confronto, chamou a atenção uma declaração do meio-campista do City, Rodri. Com o maior número de jogos proposto pelo novo formato da Liga dos Campeões, ele foi questionado sobre a preocupação dos jogadores com um calendário muito carregado com o excesso de jogos somando as competições nacionais, internacionais e agora com a nova Liga dos campeões, apontado pelos mais críticos como um fator para provocar maior desgaste físico entre os jogadores. Por isso, Rodri não descar não descarta o risco de uma greve.

"Acho que estamos perto disso (de fazer greve). É fácil de entender. Se você perguntar a qualquer jogador, ele dirá o mesmo - não é a opinião (apenas) de Rodri ou de quem quer que seja. Acho que é uma opinião geral dos jogadores. Se continuar assim, será um momento em que não teremos outra opção, eu realmente acho. É algo que nos preocupa porque somos nós que sofremos"; afirmou/

A próxima rodada da Liga dos Campeões está marcada para os dias 1 e 2 de outubro.