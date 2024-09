Falso Brad Pitt dá golpe de € 325 mil em duas mulheres na Espanha

A polícia espanhola informou nesta segunda-feira (23) ter detido cinco pessoas suspeitas de terem dado um golpe no valor de 325 mil euros (R$ 2 milhões) em duas mulheres "vulneráveis", fazendo-se passar nas redes sociais e por mensagens de WhatsApp pelo ator americano Brad Pitt.

Os detidos entraram em contato com as mulheres através de uma página online para fãs do famoso ator, conseguindo que, após algum tempo, elas acreditassem que mantinham "uma relação sentimental com ele", declarou a Guarda Civil em um comunicado.

Fingindo ser Pitt, os membros da quadrilha então propuseram às mulheres investir em diversos projetos inexistentes, fraudando 175 mil euros (R$ 1,07 milhão) de uma vítima na Andaluzia, no sul da Espanha, e 150 mil euros (R$ 925 mil) de outra no País Basco, no norte.

"Os cibercriminosos, para atrair as vítimas, previamente estudaram suas redes sociais e fizeram um perfil psicológico, descobrindo assim que ambas as mulheres eram pessoas vulneráveis, com carências afetivas e em estado depressivo", segundo o comunicado.

A Guarda Civil deteve na Andaluzia cinco supostos membros da quadrilha que se acredita terem realizado a fraude, e os agentes conseguiram recuperar 85 mil euros (R$ 524 mil) do total do dinheiro proveniente dos golpes.

