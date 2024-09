EUA buscam evitar escalada de conflito entre Israel e Hezbollah, diz autoridade

Por Humeyra Pamuk e Simon Lewis

NOVA YORK (Reuters) - Os Estados Unidos não apoiam a escalada no conflito entre Israel e o Hezbollah, disse uma autoridade sênior do departamento de Estado do país, acrescentando que Washington iria discutir “ideias concretas” com aliados e parceiros para prevenir a ampliação da guerra.

Israel lançou ataques aéreos contra alvos do Hezbollah nesta segunda-feira, matando 492 pessoas e forçando dezenas de milhares a fugir em busca de proteção, no dia mais letal registrado no Líbano em décadas, segundo autoridades do país.

Autoridades israelenses disseram que o recente aumento nos ataques aéreos contra alvos do Hezbollah no Líbano foi planejado para forçar o grupo alinhado ao Irã a aceitar uma solução diplomática.

No entanto, um funcionário do Departamento de Estado dos EUA, em uma coletiva de imprensa em Nova York falando sob condição de anonimato, contestou essa posição israelense, afirmando que a administração do presidente Joe Biden estava focada em "reduzir as tensões e interromper o ciclo de ataque e contra-ataque".

O funcionário disse: "Não consigo me lembrar, pelo menos recentemente, de um período em que uma escalada ou intensificação tenha levado a uma desescalada e estabilização profunda da situação".

Quando perguntado se isso representava uma discordância com a posição israelense, o funcionário dos EUA confirmou que "sim" com um aceno de cabeça.