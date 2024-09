Debate do Flow: Cada um que se comporte como achar que deve, diz mediador

Um debate deve discutir os problemas da cidade, e não ensinar a adultos que não devem se comportar como crianças, disse Carlos Tramontina em entrevista ao UOL News nesta segunda (23). O jornalista será o mediador do encontro desta noite entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, que será realizado pelo Flow Podcast.

Tramontina explicou como serão os procedimentos de segurança para o debate, dado o clima tenso entre os candidatos e o episódio da cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB). O mediador disse que os concorrentes estarão mais próximos entre si, mas deve prevalecer a discussão em torno das propostas para a cidade de São Paulo.

Nesse aspecto da segurança física no espaço do debate, não haverá cadeira fixada no chão. Eles estarão mais perto uns dos outros em relação a todos os outros debates. As cadeiras estarão bem mais próximas. Tudo isso quer dizer o seguinte: nós viemos aqui para conversar e discutir a cidade. Se vocês quiserem brigar, vão brigar à vontade, porque estarão bem pertinho um do outro.

Prender cadeira no chão é querer ensinar para adulto que não pode se comportar como criança. Cada um que se comporte como acha que deve se comportar.

A partir das exigências dos candidatos, eles não aceitaram plateia. Só haverá a presença dos assessores diretos e dos especialistas que convidamos para fazer perguntas. Além deles, só haverá o pessoal de operação e seguranças. Agora, vamos ensinar a essas pessoas como devem se comportar? Todo mundo já é grandinho. Carlos Tramontina, apresentador do Flow News

Tramontina explicou que um candidato não fará perguntas a outro; as questões serão feitas a eles por especialistas convidados. O debate está marcado para as 19h (de Brasília); Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) confirmaram presença.

Estou com uma expectativa muito boa. Somos sempre otimistas. Nesta campanha à prefeitura de São Paulo, os candidatos já perceberam que ficar com enrolação e enganação, sem tratar das questões que envolvem o futuro da cidade, não leva a nada.

Pelo menos neste momento, há uma certa acomodação neste sentido. Espero que à noite isso também se repita e a disposição para falar da cidade se renove com as pessoas interessadas em apresentar suas ideias. Carlos Tramontina, apresentador do Flow News

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.