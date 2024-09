De olho no potencial portuário brasileiro, empresa francesa vai comprar 48% da Santos Brasil

O grupo francês de transporte marítimo CMA CGM confirmou nesta segunda-feira (23) a compra de 48% do operador de infraestruturas portuárias brasileiro Santos Brasil. A empresa, avaliada em R$ 11 bilhões, é dona do maior terminal de contêineres do país. A CMA CGM espera adquirir o restante da operadora "nos próximos meses".

Em um comunicado, o grupo do franco-libanês Rodolphe Saadé anunciou que havia "assinado um acordo definitivo e irrevogável" para comprar imediatamente uma participação de 48% na Santos Brasil. No texto, a empresa lembra que a operadora é proprietária do maior terminal de contêineres da América do Sul. O valor exato da transação não foi revelado pela CMA CGM.

Os 48% foram adquiridos de fundos administrados pelo gestor de ativos Opportunity, em uma operação que só deve ser concluída no primeiro trimestre de 2025, já que ainda está sujeita à aprovação regulatória das autoridades brasileiras. No entanto, a empresa francesa já está pensando na próxima etapa. "Ao final desse primeiro estágio, a CMA CGM lançará uma oferta pública de aquisição, nas mesmas condições, para o capital restante", diz o grupo, que tem sede em Marselha, no sul da França, e chamou a atenção recentemente ao se tornar o parceiro logístico dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Em seu comunicado, a CMA CGM se compromete a desenvolver os terminais da Santos Brasil, aumentando a capacidade e a qualidade do serviço oferecido aos clientes dos terminais. "O grupo trabalhará em estreita colaboração com as autoridades portuárias e órgãos de supervisão para desenvolver o Porto de Santos, bem como todos os portos em que a Santos Brasil opera", completa o texto.

40% dos contêineres brasileiros

Os compradores justificam o interesse pelo potencial da operadora paulista. Rodolphe Saadé lembra no comunicado que o porto de Santos é responsável por "40% dos volumes de contêineres brasileiros". Segundo o bilionário, "esse grande investimento reflete nosso desejo de fortalecer nossa parceria com o Brasil".

A Santos Brasil opera cinco terminais portuários brasileiros, incluindo três de contêineres, um terminal de veículos e um terminal de granéis líquidos. Entre junho de 2023 e junho de 2024, a empresa registrou um faturamento de R$ 2,55 bilhões e um lucro operacional de R$ 1,28 bilhão.

A CMA CGM possui 50 terminais portuários em todo o mundo. A empresa já estava presente no Brasil, mas ocupava o quarto lugar no mercado, com 14% do tráfego marítimo. A aquisição da operadora brasileira deve impulsionar a empresa entre os primeiros atores do setor no país, com potencial para liderar o mercado.

Portos em equilíbrio

Em sua análise da transação comercial, o diário econômico francês Les Echos ressalta que, para a CMA CGM, o fato de ser acionista de um operador portuário lhe dá o poder de controlar os custos dos serviços e, assim, conter a rápida inflação de preços nos ciclos de alta desse mercado altamente volátil. Algo importante em um porto como o do estado de São Paulo, "que movimenta 2,4 milhões de contêineres por ano, é equipado com uma infraestrutura de categoria mundial capaz de oferecer um manuseio rápido para evitar custos extras", detalha o jornal francês.

"A economia brasileira está crescendo 2,5%, mas o transporte marítimo está crescendo muito mais rápido, com um aumento de 16% no comércio desde junho", completa Les Echos, ressaltando que a CMA CGM quer desenvolver conexões domésticas para atender o porto de Manaus, por exemplo.

O diário lembra ainda o contexto atual da atividade portuária internacional do Brasil, que representa um mercado em equilíbrio no setor. "O país importa quase a mesma quantidade que exporta, ou seja, três milhões de contêineres em uma direção e três milhões na outra", com navios de contêineres que atracam no país carregados de produtos da China, para zarpar em seguida levando carne, frutas e madeira para o resto do mundo, avalia o jornal.

(Com AFP)