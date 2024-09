Datena chama Marçal de 'pioneiro do estelionato' e é advertido em debate

José Luiz Datena (PSDB) levou a primeira advertência do debate do Flow nesta segunda-feira (23), após chamar Pablo Marçal (PRTB) de "pioneiro em roubo virtual".

O que aconteceu

Datena foi advertido pelo moderador, Carlos Tramontina, por "manifestações reiteradas". O apresentador respondia a uma pergunta sobre empreendedorismo em São Paulo. "Ele [Marçal] fala em impunidade, mas ele não cumpriu pena pelo roubo. Ele era o assistente desse roubo, ele dedurou seus colegas, cresceu com o dinheiro, segundo a polícia lá do Goiás. É pioneiro, desde 2005, num roubo que é um dos principais roubos do PCC, que é o roubo virtual hoje em dia, o estelionato", disse o candidato tucano.

Marçal conseguiu o primeiro direito de resposta do debate. "Eu nunca toquei em nada de ninguém, não tinha dinheiro nem para pagar advogados, isso aí foi uma relação de trabalho. Eles gostam de me acusar, eles que fazem parte do consórcio comunista do Brasil", disse.

Datena se referiu à condenação do empresário por roubo qualificado, em 2010. Ele foi sentenciado a dois anos e 11 meses de prisão por participar de uma organização criminosa que invadia contas bancárias pela internet, segundo a acusação. Ele recorreu, e a pena prescreveu em 2018.

Candidatos do PRTB e do PSDB protagonizaram momento mais tenso da campanha em São Paulo até o momento. Datena deu uma cadeirada ao vivo em Marçal no último dia 15, durante debate da TV Cultura, após ser acusado por ele de assédio sexual.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo.