Dá energia e diminui constipação: benefícios da farinha de mandioca à saúde

A farinha de mandioca é um alimento tradicionalmente consumido como acompanhamento de diversos pratos. Ela é produzida a partir da raiz mandioca, que passa por processos de cozimento e secagem antes de ser moída.

Rica em carboidratos complexos e com pequenas quantidades de vitaminas do complexo B, também ten minerais como potássio e cálcio.

A seguir, veja os principais benefícios à saúde da farinha de mandioca e como consumi-la.

1. Contribui com a digestão

A farinha contém fibras que podem melhorar a saúde intestinal, auxiliando na regularidade e prevenindo a constipação. As fibras ajudam a nutrir as bactérias benéficas do intestino, promovendo uma microbiota intestinal saudável.

2. É benéfica para o coração

As fibras presentes na farinha de mandioca também desempenham um papel importante na saúde cardiovascular, já que ajudam na regulação dos níveis de colesterol.

Essas fibras, principalmente as solúveis, ajudam a reduzir a absorção de colesterol no intestino, levando a uma diminuição dos níveis de LDL (conhecido como "colesterol ruim"). Isso ajuda a diminuir o risco de problemas no coração.

3. Aumenta a energia

Como uma fonte de carboidratos de digestão lenta, a farinha de mandioca fornece energia de forma gradual, o que ajuda a manter os níveis de energia estáveis ao longo do dia.

4. Faz bem para os ossos

Contém pequenas quantidades de cálcio e fósforo, minerais importantes para a saúde óssea. No entanto, vale destacar que não é uma fonte significativa desses nutrientes, então seu impacto direto nos ossos é limitado.

5. Aumenta a saciedade

Devido ao seu teor de fibras, pode aumentar a sensação de saciedade, o que costuma ser benéfico para controle de peso.

6. Isenta de glúten

A farinha de mandioca não contém glúten, o que a torna uma alternativa para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten.

7. Mantêm os níveis de açúcar no sangue

O alimento apresenta um índice glicêmico baixo, o que implica uma digestão e absorção mais lentas. Isso ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis.

8. Promove a saúde da pele

Os antioxidantes e a vitamina C presentes na farinha de mandioca podem contribuir para a saúde da pele, ajudando a combater sinais de envelhecimento.

Contraindicações

O consumo excessivo de farinha de mandioca não é recomendado para aqueles que estão tentando diminuir a ingestão de carboidratos, principalmente em dietas voltadas para a perda de peso ou o controle do diabetes.

Além disso, indivíduos com sensibilidade ao amido, embora sejam casos raros, devem evitar seu uso.

É importante ressaltar que a farinha de mandioca é pobre em proteínas e micronutrientes. Dessa forma, uma dieta que se baseia nesse alimento pode resultar em deficiências nutricionais.

Para uma alimentação equilibrada, é fundamental combinar a farinha de mandioca com outros alimentos que ofereçam uma variedade de nutrientes.

Como consumir?

A farinha de mandioca é versátil e pode ser consumida de várias formas como farofa, mingaus ou polentas. Também pode integrar receitas de pães e bolos.

Pode ser servida ainda como acompanhamento de legumes, com temperos ou misturada em sopas e caldos, atuando como espessante. Muitas vezes, é utilizada como alternativa à farinha de trigo por não ter glúten.

Não há uma recomendação específica, mas o consumo deve ser equilibrado dentro de uma dieta variada e composta de outros nutrientes. Em geral, porções de 2 a 4 colheres de sopa (cerca de 30 a 60 gramas) por refeição, como fonte de carboidratos, podem ser uma quantidade razoável para a maioria das pessoas.

Fonte: Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).