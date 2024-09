Criptomoedas: ethereum lidera ganhos enquanto agentes analisam fala de Harris

As criptomoedas continuaram subindo nesta segunda-feira, se aproveitando da perspectiva de juros mais baixos nos Estados Unidos e enquanto investidores analisam a primeira fala pública da vice-presidente americana, Kamala Harris, sobre ativos digitais. O ethereum, que tem performance pior no ano, seguiu se recuperando ante o bitcoin no curto prazo.

O bitcoin recuava 0,72% nas últimas 24 horas até 16h50, a US$ 63.410,45, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 64.745,88. O ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 4,18%, a US$ 2.680,81.

As principais criptomoedas seguiam demonstrando fôlego hoje, conforme investidores esperam que juros mais baixos impulsionem a demanda pela classe de ativos. Sebastian Serrano, CEO & Co-Founder de Ripio, espera uma maior liquidez no mercado e diz que o impacto surgirá com o tempo, a depender também de outros aspectos.

Nessa linha, agentes analisam as primeiras palavras públicas de Kamala Harris sobre o tema, já que um grande temor do mercado nas últimas semanas era uma postura combativa da candidata presidencial democrata em relação ao setor, o que não ocorreu em princípio. Ela disse que "incentivaria tecnologias inovadoras como IA e ativos digitais, ao mesmo tempo em que protegeria consumidores e investidores".

Ademais, a recuperação do ethereum ganhava força. Na semana passada, Matt Hougan, CIO da Bitwise, disse não concordar com a visão pessimista adotada recentemente pelo mercado em relação ao ativo. O ethereum sobe 15,7% em uma semana, contra alta de 7,3% do bitcoin.

*Com informações da Dow Jones Newswires