Cartão vermelho, cadeiras soltas e ex-global: como será debate no Flow hoje

O Grupo Flow realiza nesta segunda-feira, às 19h, um debate com os seis melhores colocados nas pesquisas eleitorais à Prefeitura de São Paulo. O evento será transmitido ao vivo pelos canais no YouTube do Flow News e Flow Podcast, com mediação do jornalista Carlos Tramontina, ex-TV Globo.

Os organizadores do encontro prometem um formato dinâmico, com perguntas da população e foco em temas como saúde, educação e segurança pública. As lives pré e pós-debate contarão com a participação de Igor '3K' Coelho, fundador do Grupo Flow e apresentador do Flow Podcast, além das jornalistas Helen Braun e Madeleine Lacsko.

Todos os candidatos convidados confirmaram presença. Devem participar do evento: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo).

Como será o debate?

Candidatos respondem a perguntas de eleitores e especialistas. Dois candidatos serão sorteados por pergunta, com tempo limite para resposta e réplica. O primeiro terá dois minutos para responder à pergunta de especialistas e eleitores, enquanto o segundo terá um minuto e meio para comentar.

Debate com "cartão vermelho". Ofensas e ataques pessoais serão punidos. Três advertências resultam em expulsão imediata.

Direito de resposta garantido. O tempo máximo será 45 segundos.

Moderação rigorosa. Para evitar confrontos físicos ou verbais, as ofensas verbais, gestos agressivos e saídas do púlpito são proibidos.

Debate conta com seguranças

Seguranças estarão presentes para garantir a integridade dos participantes. Em casos graves, eles poderão intervir diretamente.

Sem contato. Toques físicos que sugiram qualquer tipo de violência também serão barrados.

De acordo com Tramontina, o formato permite inovar e trazer o público para mais perto.

Fomos às ruas em busca de questões que realmente importam para os eleitores. Por isso, as regras foram elaboradas com o objetivo de apoiá-los na escolha de seu candidato e evitar qualquer tipo de atrito. Acreditamos que um diálogo respeitoso e com informações relevantes é essencial para fortalecer a democracia e ajudar a população a tomar uma decisão bem fundamentada Carlos Tramontina

Candidatos lado a lado. Tramontina detalhou os procedimentos de segurança para o debate, considerando o clima tenso entre os candidatos e o incidente em que José Luiz Datena (PSDB) acertou uma cadeirada em Pablo Marçal (PRTB). O mediador informou que os concorrentes estarão mais próximos fisicamente, mas o foco deverá ser nas propostas para a cidade de São Paulo.

Nesse aspecto da segurança física no espaço do debate, não haverá cadeira fixada no chão. Eles estarão mais perto uns dos outros em relação a todos os outros debates. As cadeiras estarão bem mais próximas. Tudo isso quer dizer o seguinte: nós viemos aqui para conversar e discutir a cidade. Se vocês quiserem brigar, vão brigar à vontade, porque estarão bem pertinho um do outro

Prender cadeira no chão é querer ensinar para adulto que não pode se comportar como criança. Cada um que se comporte como acha que deve se comportar. Carlos Tramontina

Próximos debates para prefeito de SP

Record TV: 28 de setembro, 21h

28 de setembro, 21h UOL/Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h

30 de setembro, às 10h TV Globo: 3 de outubro, às 22h

Calendário de debates do segundo turno (se houver):