Candidato em São José dos Campos defende rever contratos de terceirizadas

O candidato à prefeitura de São José dos Campos Dr. Elton (União) afirmou que vai rever todos os contratos feitos na área da saúde pelo atual prefeito e candidato à reeleição, Anderson (PSD). Atualmente, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) com gestão terceirizada estão sob intervenção e são investigadas pela Polícia Federal. Dr. Elton participou de sabatina promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo, exibida nesta segunda-feira (23).

O que aconteceu

Dr. Elton prometeu priorizar a área da saúde pública, principal alvo de queixas dos eleitores da cidade. Médico de formação, ele disse que vai rever todos os contratos firmados pelo atual prefeito.

Fui servidor público. A atual prefeitura privilegia sempre a terceirização. Não que seja errada, mas [a prefeitura] não acompanha o trabalho dessas empresas. Lava-se as mãos e, ao mesmo tempo, desprestigia-se o servidor público. Seria muito errado chegar na prefeitura e não rever esses contratos

Dr. Elton, em sabatina UOL/Folha

Cinco UPAs de São José dos Campos administradas por uma empresa terceirizada estão sob intervenção desde dezembro de 2023. Elas são investigadas pela Polícia Federal por desvio de dinheiro público, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. O convênio foi firmado com a prefeitura em 2022.

Esses problemas estão impactando diretamente nos atendimentos. A fila de espera em uma emergência, com apenas dois médicos contratados por essa empresa, precisa passar por avaliações de tempo em tempo, como é o caso do Organização Nacional de Acreditação (ONA), método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor da saúde

Dr. Elton, em sabatina UOL/Folha

O candidato propõe a criação de um hospital municipal verticalizado e pronto-socorro odontológico 24 horas em três regiões da cidade. As obras serão feitas com parcerias público-privadas, disse. Hospital vertical é um modelo de organização de unidades hospitalares que aproveita melhor os espaços e os recursos.

O modelo horizontal já não se usa mais. O modelo vertical facilita o trânsito, é mais rápido. Tempo é vida. Não dá para perder tempo com os deslocamentos

Dr. Elton, em sabatina UOL/Folha

Sem apoio de Lula ou Bolsonaro

O candidato lamenta não ter conseguido apoios para sua campanha. Nas duas últimas eleições, ele esteve em coligação partidária que apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, Bolsonaro apoia seu rival, o ex-prefeito Eduardo Cury (PL). "Faço uma campanha independente, sem ser apoiado pelos grandes ícones [referência ao presidente Lula e a Bolsonaro]", disse.

Dr. Elton aparece em segundo lugar, com 22% das intenções de voto, em pesquisa Ipec (antiga Ibope) divulgada em 17 de setembro. Está empatado tecnicamente com o prefeito Anderson, que tem 20%. Cury lidera a disputa, com 33%. Wagner Balieiro (PT) tem 11%.

Moradia digna e regularizada

Dr. Elton disse que vai "simplesmente fazer valer a lei federal" para regularização fundiária. Ele cita o marco legal que obriga todos os imóveis consolidados a serem regularizados no país". Em São José dos Campos, 7.300 pessoas vivem em áreas de risco. Segundo o candidato, nos últimos oito anos, apenas 6.000 imóveis foram regularizados na cidade.

Minha proposta é fazer uma grande frente para regularizar a situação. É muito complicado, porque o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência [Samu] não chega [às áreas de risco], não se pode pedir empréstimo bancário, baixar um aplicativo. Isso muda a vida das pessoas

Dr. Elton, em sabatina UOL/Folha

O candidato do União Brasil disse ser contra a adoção de ônibus elétricos, que, segundo ele, é um modal caro e com baixa resolutividade. Ele defende o uso de combustível com mais tecnologia e menos poluente para o transporte público municipal.

Favorável às escolas cívico-militares

O candidato defendeu o modelo das escolas cívico-militares, principalmente nas escolas com desempenho ruim em avaliações. "Não vamos implementar de maneira impulsiva ou obrigatória. Vamos fazer um chamamento e questionar a população e a comunidade escolar", disse. Garantiu, porém, que a parte pedagógica será mantida.

Em julho, a Justiça de São Paulo suspendeu a implantação do programa Escola Cívico-Militar do governo de São Paulo. Bandeira do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o programa foi suspenso a pedido do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo (Apeoesp).

Ainda na educação, disse ser a favor das terceirizações, mas com fiscalização. Citou como sua grande bandeira na área o projeto Escola do Futuro, com período integral e investimentos em tecnologia de ponta para preparar os alunos para o mercado de trabalho do futuro.

Em relação ao aumento da população que mora na rua, Dr. Elton disse que vai rever um convênio com o governo do estado. O governo envia dependentes químicos das "cracolândias" na capital para acolhimento e tratamento em 39 comunidades terapêuticas do estado. São José dos Campos, por exemplo, recebeu 372 pessoas. Para o candidato, parte dessas pessoas foge e fica morando na rua. Ele defende que elas sejam tratada em suas cidades de origem, perto de suas famílias.

Em relação do aumento de casos de estupro na cidade, o candidato afirmou que pretende aumentar o horário de funcionamento das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM). Atualmente, nenhuma funciona 24 horas por dia.

Elton Alves Ribeiro De Carvalho Júnior tem 50 anos e é médico gastroenterologista, cirurgião e intensivista. Iniciou a carreira política em 2016, sendo eleito vereador por dois mandatos e se tornando deputado estadual em 2022. Foi filiado ao MDB, PSC e Podemos.

A sabatina foi conduzida por Paola Rosa, da Folha, com a participação de Fabíola Pérez, do UOL, e Marcelo Toledo, da Folha.

