Bolsas de NY fecham em alta, com dados e Fed no radar; Dow Jones e S&P 500 renovam recordes

As bolsas de Nova York fecharam em leve alta nesta segunda-feira, 23. No radar, investidores monitoram novos dados de atividade econômica dos EUA e repercutiram comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed), enquanto ponderam sobre a intensidade do próximo corte de juros pela instituição.

No fechamento, o Dow Jones renovou sua máxima histórica e subiu 0,15%, aos 42.124,65 pontos. O S&P 500 ganhou 0,28%, aos 5.718,57 pontos, também em recorde. O Nasdaq teve alta de 0,14%, aos 17.974,27 pontos.

Os papéis da Boeing subiram 1,96%, depois que a fabricante de aeronaves propôs uma nova oferta para o sindicato acabar com a atual greve. No Nasdaq, destaque positivo para a Intel, cuja ação subiu 3,30%, após a Bloomberg noticiar que a empresa de private equity Apollo ofereceu fazer um investimento multibilionário na fabricante de chips.

Entre as big techs, a Tesla teve alta de 4,93%. As ações da fabricante de veículos elétricos entraram em território positivo no acumulado do ano até o momento. Os analistas do Barclays esperam entregas de cerca de 470.000 veículos no terceiro trimestre, em comparação com as previsões consensuais de aproximadamente 460.000.

Já a Microsoft caiu 0,40%. A ação foi rebaixada para neutra na DA Davidson. "Acreditamos que a concorrência alcançou amplamente a Microsoft na frente de IA, o que reduz a justificativa para a avaliação premium atual", disseram os analistas em uma nota de pesquisa.

No âmbito de atividade econômica, o índice de atividade nacional dos Estados Unidos elaborado pelo Fed de Chicago subiu para +0,12 em agosto, ante -0,42 em julho, segundo pesquisa divulgada hoje pela instituição. A leitura de agosto superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do índice a -0,17.

