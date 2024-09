BC da China injeta dinheiro e reduz taxa de recompra reversa de 14 dias

XANGAI (Reuters) - O banco central da China injetou dinheiro para 14 dias em seu sistema bancário pela primeira vez em meses na segunda-feira e a uma taxa de juros mais baixa, sinalizando sua intenção de flexibilizar ainda mais as condições monetárias.

O Banco do Povo da China injetou 234,6 bilhões de iuanes (33,29 bilhões de dólares) no sistema bancário por meio de operações de mercado aberto, dizendo que quer "manter a liquidez de fim de trimestre adequada em um nível razoável no sistema bancário".

O banco central adicionou 160,1 bilhões de iuanes por meio de operações de recompra reversa de 7 dias a 1,70%, informou em um comunicado. Ele também injetou 74,5 bilhões de iuanes por meio de operações de recompra reversa de 14 dias a 1,85%, em comparação com 1,95% na injeção anterior.

Os analistas disseram que a operação em si não foi um grande afrouxamento. Em geral, a China tem usado operações de recompra de 14 dias para ajudar o sistema bancário em feriados prolongados, e a última vez que o fez foi antes das férias de primavera em fevereiro.

A injeção desta segunda-feira ocorre antes do feriado do Dia Nacional da China, que começa em 1º de outubro, e o corte na taxa alinha a taxa de recompra de 14 dias com a de recompra de 7 dias, que foi reduzida em julho.

"Eu não consideraria esse corte como um sinal de que o banco central afrouxou ainda mais a política monetária", disse Zhang Zhiwei, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

"No entanto, espero que o banco central reduza a taxa de recompra de 7 dias, bem como a de compulsório, nos próximos meses. Haverá uma coletiva de imprensa amanhã, quando os reguladores financeiros esclarecerão sua postura."

A segunda maior economia do mundo está enfrentando pressões deflacionárias e lutando para aumentar o crescimento, apesar de uma série de medidas destinadas a estimular os gastos domésticos.

As especulações de que o banco central acelerará o afrouxamento monetário aumentaram na semana passada, depois que o Federal Reserve deu início ao seu ciclo de flexibilização com um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros.