B3 inicia negociação de contrato futuro de café da variedade conilon/robusta

São Paulo, 23 - A bolsa B3 começou nesta segunda-feira, 23, a negociar o contrato futuro de café conilon/robusta (Coffea canephora), conforme havia antecipado o Broadcast Agro. Segundo nota da bolsa, o contrato futuro de café tem a possibilidade de entrega física, com lotes depositados em armazéns credenciados pela B3. O produto será negociado cru, em grãos, em contratos que equivalem a 100 sacas de 60 quilos, e com vencimento nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro.Ainda segundo a B3, diferentemente do café arábica, o contrato do café conilon/robusta terá cotação em reais e não em dólar. "Entendemos que faz mais sentido para um produto como o conilon ter a negociação em reais, já que o maior volume da produção é voltado para o mercado interno, ao contrário do café arábica, que é um produto voltado para a exportação", explica na nota a head de produtos de commodities da B3, Marielle Brugnari.Em relação às especificações técnicas do contrato, serão negociados: café cru, em grão, de produção brasileira, Coffea canephora, tipo 7/8 (7-35) ou melhor, para entrega no município de Vitória (ES). O código de negociação será CNL, a cotação, em reais, por saca de 60 quilos e o tamanho do contrato será de 100 sacas de 60 quilos, ou 6 toneladas métricas.