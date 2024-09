Atlas BH: Engler tem 25,2%, Tramonte, 15,3%, Gabriel, 14,4%, Salabert, 13,7% e Fuad, 13,5%

Pesquisa do instituto AtlasIntel sobre o cenário eleitoral em Belo Horizonte divulgada nesta segunda-feira, 23, mostra que o deputado estadual Bruno Engler (PL) está liderando a corrida para a prefeitura da capital mineira com 25,2% das intenções de voto. O levantamento também revela um empate quádruplo na disputa pelo segundo lugar.

Numericamente, o segundo colocado é o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), que aparece com 15,3%. Ele é seguido pelo vereador Gabriel Azevedo, do MDB, com 14,4%, pela deputada federal Duda Salabert (PDT), com 13,7%, e pelo atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD), com 13,5%.

Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais, há um empate técnico entre Tramonte, Gabriel, Salabert e Fuad.

O deputado federal Rogério Correia (PT) tem 10% de menções, Indira Xavier (UP), 1,1% e o senador Carlos Viana (Podemos), 1%.

Lourdes Francisco (PCO) tem 0,4%, enquanto Wanderson Rocha (PSTU) foi citado, mas não pontuou.

Indecisos somam 4,1% e 1,2% dos eleitores belo-horizontinos pretendem votar branco ou nulo.

A AtlasIntel ouviu 1.598 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 17 e 22 de setembro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-06581/2024.

Simulações de segundo turno

A Atlas realizou seis simulações de segundo turno para a eleição em Belo Horizonte. Entre Engler e Fuad Noman, a vantagem é do atual prefeito, que venceria a etapa derradeira do pleito por 48% dos votos a 39%. Nesta simulação de segundo turno, são 11% os que votariam branco ou nulo e 2% não souberam responder.

Entre Tramonte e Engler, a vantagem numérica é do apresentador, mas há empate técnico. Tramonte tem 37% das intenções de voto e Engler, 33%. São 26% os votos brancos ou nulos e 5% não souberam responder.

Entre Gabriel e Engler, o vereador do MDB venceria a eleição por 43% a 33%, segundo a Atlas. Seriam 21% os votos brancos e nulos e 2% não souberam responder.

Em um cenário entre Bruno Engler e Duda Salabert, há vantagem numérica da deputada federal do PDT, com empate técnico entre os dois: Salabert teria 43% das intenções de voto e, Engler, 42%. São 14% os que votariam branco ou nulo e 1% não soube responder.

Entre Engler e Rogério Correia, o deputado estadual do PL teria 41% e, o petista, 36%. São 21% os que votariam nulo ou branco e 2% não souberam responder.

O candidato do PL também venceria Carlos Viana, por 37% a 20% dos votos. Entre os dois, são 38% os que votariam branco ou nulo e 5% não soube responder.