Assessor de Marçal dá soco em marqueteiro de Nunes e detido após o debate

Um assessor de Pablo Marçal (PRTB) deu um soco no marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB) ao fim do debate do Flow nesta segunda-feira (23). O agressor foi detido pela PM, e o funcionário do prefeito foi para o hospital após ficar com o rosto ensanguentado.

O que aconteceu

Cinegrafista e sócio de Marçal, Nahuel Medina deu um soco no marqueteiro Duda Lima. Pessoas presentes no estúdio disseram que Duda tentou cobrir a câmera do celular de Medina, que reagiu. Cinco viaturas foram até o local, e os envolvidos seguiram para o 16º DP, na Vila Clementino, zona sul da capital.

Medina publicou um vídeo da mão machucada nas redes sociais. Nas legendas, escreveu: "Eu só me defendi instintivamente". O advogado Tassio Renan, da campanha Marçal, disse na delegacia que iria registrar ocorrência contra Duda Lima, que, segundo ele, "riu de raiva" de Medina e, em seguida, teria tentado tomar o celular do assessor. "Acaba desferindo um golpe. A gente vai fazer um exame de corpo de delito", afirmou.

O publicitário vai solicitar à Justiça medida protetiva. Segundo o advogado de Duda Lima, Daniel Bialski, a intenção é que Medina não se aproxime ou volte a ter contato com ele. Para o defensor, "a polícia precisa investigar a possibilidade que que isso tenha sido feito de forma premeditada".

Soco foi na altura do supercílio do marqueteiro de Nunes. Duda fez um curativo, e não pretendia ir ao hospital inicialmente, mas sentiu tontura e procurou atendimento.

Marçal foi expulso do debate nos últimos segundos, após infringir as regras. Ele insistiu em dizer que prenderia Nunes se fosse eleito, apesar de duas advertências da organização do debate. Ele era o último a fazer as considerações finais, e esperou o tempo quase acabar para fazer as acusações.

Após o moderador Carlos Tramontina pedir que Marçal se retirasse do estúdio, começou uma briga. A transmissão chegou a ser interrompida por alguns instantes. "Houve uma confusão, o assessor do prefeito foi agredido e está sangrando bastante neste momento", disse Tramontina ao vivo. Imagens obtidas pelo UOL mostram funcionárias limpando sangue da cadeira e do chão onde aconteceu a briga.

Marqueteiro de Ricardo Nunes, Duda Lima, ficou com o rosto ensanguentado após levar soco de assessor de Pablo Marçal Imagem: Reprodução

Clima já estava tenso antes do programa começar. Marçal e Nunes trocaram xingamentos no corredor nos bastidores durante as declarações pré-debate. "Tchutchuca do PCC, vou te investigar", disse Marçal. "Condenadinho", respondeu Nunes. Assessores disseram que o candidato do PRTB ficou esperando o prefeito sair da entrevista para provocá-lo.

Marçal publicou trechos de xingamentos e agressões nas redes sociais momentos após acontecerem. "Agressão começou com o marqueteiro do Ricardo Nunes, Duda Lima. Olha o que ele fez", dizem as legendas do vídeo.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo