Trinta corpos em decomposição são encontrados em barco no Senegal, diz Exército

DACAR (Reuters) - Pelo menos 30 corpos em decomposição foram encontrados em um barco à deriva a cerca de 70 quilômetros da costa de Dacar, capital do Senegal, disseram os militares nesta segunda-feira.

A Marinha foi informada da presença da embarcação na noite de domingo, e um barco de patrulha foi imediatamente enviado para a área, segundo um comunicado dos militares.

"Até o momento, trinta corpos foram contados", afirmou a Marinha em comunicado, acrescentando que as investigações forneceriam informações mais precisas sobre o número de mortos e a origem do barco.

O avançado estado de decomposição dos cadáveres dificultou o processo de identificação, disse.

A rota migratória do Atlântico, da costa da África Ocidental até as Ilhas Canárias, normalmente usada por imigrantes africanos que tentam chegar à Espanha, é uma das mais mortais do mundo.

Quase 5.000 imigrantes morreram no mar nos primeiros cinco meses de 2024 tentando chegar ao arquipélago espanhol, um número recorde, disse o grupo de direitos migratórios Walking Borders em junho.

(Reportagem de Ngouda Dione)