Ações falam mais alto do que palavras, diz novo primeiro-ministro francês ao gabinete

Por Michel Rose e Ingrid Melander

PARIS (Reuters) - O novo primeiro-ministro da França, Michel Barnier, ao reunir-se com os ministros de seu gabinete pela primeira vez nesta segunda-feira, disse a eles que se concentrem na ação em vez de em acrobacias, enquanto tenta mudar a percepção dos eleitores de que os governos anteriores haviam sido muito arrogantes.

O gabinete foi nomeado no fim de semana, depois que o presidente da França, Emmanuel Macron, e Barnier tiveram dificuldades para formar uma equipe após uma eleição antecipada no início de julho, que resultou em um Parlamento dividido.

"Concentre-se na ação em vez de falar", seu escritório citou Barnier como tendo dito aos ministros antes de uma reunião de gabinete à tarde. "Nada de teatralidade."

Barnier disse que eles devem mostrar respeito por todos os seus compatriotas e partidos políticos, ouvir a todos e ser humildes.

As pesquisas de opinião e as eleições têm mostrado há anos que os eleitores estão insatisfeitos com o estilo de poder de cima para baixo de Macron.

Embora uma aliança de partidos de esquerda tenha sido a mais votada na eleição de julho e o Reunião Nacional (RN), de extrema-direita, tenha sido o partido com o maior número de votos, os centristas de Macron acabaram fechando um acordo com a centro-direita e os conservadores para formar um governo.

Os ministros do novo gabinete de Barnier, incluindo os ministros das Finanças e do Orçamento, são, em sua maioria, pouco conhecidos do público francês e muitos têm pouca influência política.

Uma exceção é o novo ministro do Interior, Bruno Retailleau, 63 anos, um veterano do partido conservador Os Republicanos e uma força motriz por trás da mudança do partido para a direita.

"O povo francês quer mais ordem -- ordem nas ruas, ordem nas fronteiras", disse Retailleau ao assumir o cargo.

Ele disse que seria duro com aqueles que atacam ou desrespeitam os políticos, e que também adotaria uma postura dura com relação ao antissemitismo.

(Reportagem de Makini Brice, Michel Rose, Tassilo Hummel, Blandine Henault e Michal Aleksandrowicz)