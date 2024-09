Tapete de banheiro promete ser antiderrapante e ter alta absorção por R$ 18

Sair da área de banho sem um tapete antiderrapante pode ser perigoso, já que aumenta o risco de quedas. Pensando na segurança pós-banho, o Guia de Compras UOL encontrou um tapete de microfibra — com desconto de 55%, custando R$ 17,90 — que promete alta capacidade de absorção e um fundo antiderrapante, ideal para prevenir acidentes.

Segundo o fabricante, esse tapete tem grande durabilidade, além de ser fácil de limpar e prático para usar no dia a dia. Confira as características desse produto e as opiniões de quem já o comprou.

O que diz o fabricante sobre o tapete

Composto por microfibra premium;

Promete alta capacidade de absorção;

Fundo antiderrapante;

Com bolinhas macias, que garantem o conforto na sola do pé;

Disponível em diferentes cores e tamanhos, que variam de preço.

O que diz quem comprou

Sucesso entre os consumidores na Shopee, esse tapete tem mais de 14 mil avaliações, com a média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos são conforto, qualidade do produto e o fundo antiderrapante, segundo os consumidores.

Os tapetes são lindos, macios e bem confortáveis aos pés. Entrega rápida, tudo bem embalado e em perfeito estado. Com certeza comprarei mais vezes. Recomendo os tapetes e a loja. Sandra

O material em microfibra é incrivelmente macio ao toque, proporcionando uma sensação muito agradável aos pés. A base antiderrapante é eficaz, mantendo o tapete no lugar mesmo em pisos molhados, o que aumenta a segurança no uso diário. A limpeza é simples, e o tapete seca rapidamente, mantendo a higiene e o conforto. Rafael Tavares

Excelente produto! Chegou no prazo. Ótima qualidade, as bolinhas fecham bem o espaço, é macio e tem antiderrapante. Foi uma ótima compra. Josi Campos

Qualidade muito boa! Acabamento perfeito, boa espessura, cor em viva, sem detalhes. Me surpreendeu muito de tão bom que é. Com certeza irei comprar mais vezes. Amanda Guedes

Pontos de atenção

Em contrapartida, outros consumidores mostraram insatisfação com a qualidade do tapete, além de problemas na costura, tamanho e aderência. Confira os comentários:

Já comprei outros desse modelo, mas esse tem uma qualidade mediana, e parece ser menor que os outros. Pelo preço acho que está ok! Nathalia Prates

Já estou usando os tapetes há uma semana, não é antiaderente pois ele sai do lugar toda hora, eu tenho que ficar ajustando porque toda hora está torto por conta de não agarrar no chão. O meu veio com defeito de costura, uma parte da fileira sem as bolinhas , mas não fiz a devolução, estou usando mesmo assim. Daya

A cor é ok, mas o tamanho não corresponde com o anúncio e nem com a etiqueta que consta a medida. Ele é bem menor e a costura de um dos tapetes veio com defeito na lateral. Renata Gomes

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.