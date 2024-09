Roma vence invicta Udinese por 3 a 0 e alivia crise

ROMA, 22 SET (ANSA) - A Roma derrotou a invicta Udinese neste domingo (22), no Estádio Olímpico, por 3 a 0 e alcançou sua primeira vitória na temporada, afastando a crise que culminou na demissão do técnico e ídolo Daniele De Rossi e na renúncia da CEO Lina Souloukou.

A partida foi realizada em clima de tensão, com boicote de torcedores organizados no início do jogo, em protesto contra a gestão do clube, e vaias à maior parte do elenco, incluindo o novo treinador Ivan Juric.

O primeiro gol saiu aos 19 minutos de confronto, com Artem Dovbyk, enquanto Paulo Dybala (um dos poupados de críticas pela torcida), de pênalti, anotou o segundo aos quatro minutos da etapa final. Aos 25, Tommaso Baldanzi deu números finais ao placar.

Com a vitória, a Roma chegou a seis pontos na Série A, em nono lugar, enquanto a Udinese, que ainda não havia perdido, tem 10, na terceira posição.

A crise na equipe da capital se agravou na semana passada, com a demissão de De Rossi, que havia tido seu contrato renovado em junho, mas não resistiu ao mau início de temporada do clube.

Alvo de protestos por conta da saída do ídolo giallorosso, a CEO Souloukou acabou renunciando ao cargo na manhã deste domingo. (ANSA).

