Milan vence clássico contra Inter (2-1) com gol no fim

O Milan venceu o clássico contra a Inter (2-1) e conquistou três pontos que dão fôlego ao seu treinador Paulo Fonseca, que vem sofrendo pressão, neste domingo (22), pela quinta rodada da Serie A italiana.

Cinco dias depois da derrota em casa na Liga dos Campeões diante do Liverpool (3-1), o Milan não tinha os prognósticos a seu favor nesta 240ª edição - contando todas as competições - do clássico da capital lombarda.

Mas os 'rossoneri' começaram e terminaram o jogo melhor que os 'nerazzurri', mandantes deste domingo no estádio San Siro.

O americano Christian Pulisic colocou o Milan em vantagem logo aos 10 minutos, antes da Inter, atual detentora do 'Scudetto', empatar por intermédio de Federico Dimarco (27') com um passe do argentino Lautaro Martínez.

Nos últimos instantes do tempo regulamentar (89') Matteo Gabbia deu a vitória ao Milan com uma cabeçada.

- 'Isso não muda nada' -

Graças a esta segunda vitória na temporada, o Milan ocupa a 7ª posição na tabela e encerra uma série de seis vitórias consecutivas da Inter no derby.

Além disso, deu sobrevida ao seu treinador Fonseca, cuja continuidade no cargo ficaria em dúvida em caso de derrota, três meses após sua chegada ao comando da equipe.

"Merecemos esta vitória, mostramos coisas boas nos jogos anteriores e continuamos com essa dinâmica", analisou Fonseca para a plataforma DAZN.

"Não ouvi o que falaram de mim, esta vitória não muda nada para mim, vai dar mais confiança aos jogadores", disse o treinador português.

Após esta primeira derrota da temporada, a Inter, que havia conquistado seu 20º título do campeonato italiano no clássico anterior, em abril, cai para a sexta posição. As duas equipes permanecem com 8 pontos, três atrás do surpreendente líder Torino.

"Não jogamos bem, nos faltou clareza, não fomos o time das últimas três temporadas. O Milan fez um grande jogo e mereceu a vitória", analisou Simone Inzaghi, cuja equipe sofreu apenas duas derrotas no campeonato ao longo de toda a temporada passada.

- Roma derrota Udinese -

Mais cedo, a Roma, que esta semana mudou de treinador contra a opinião dos seus torcedores, o que custou o emprego à sua diretora-geral, conquistou a sua primeira vitória na temporada, contra a Udinese (3-0).

O ucraniano Artem Dovbyk, recém contratado, abriu o placar ao marcar o seu primeiro gol com a camisa 'giallorossa' aos 19 minutos.

O argentino Paulo Dybala ampliou convertendo um pênalti no início do segundo tempo (49') no Estádio Olímpico sem torcedores na famosa Curva Sud, em greve. Tommaso Baldanzi marcou o terceiro aos 70 minutos.

Graças a essa primeira vitória após três empates e uma derrota, a Roma está agora na 9ª posição com 6 pontos e o seu novo treinador Ivan Juric inicia com o pé direito o desafio mais importante da sua carreira.

O ex-técnico do Torino havia assumido o comando da equipe na quarta-feira, poucas horas depois do anúncio da demissão de Daniele De Rossi após apenas quatro jogos.

O ex-jogador do clube, venerado pelos 'tifosi', assumiu em janeiro, no lugar de José Mourinho, e levou a equipe ao sexto lugar e à Liga Europa, onde estreia na quinta-feira, contra o Athletic Bilbao, na capital italiana.

Em junho ele assinou um contrato de três anos, mas sua equipe não começou bem a nova temporada e o relacionamento com a diretora geral Lina Souloukou se desgastou.

O anúncio de sua saída desencadeou a ira dos torcedores romanos contra Souloukou. A dirigente, no cargo desde abril de 2023, e a sua família foram colocadas sob proteção policial após receberem ameaças de morte.

Neste domingo ela apresentou a sua demissão, horas depois de os proprietários americanos da Roma a terem afastado das suas funções.

A Udinese, que chegou a ser líder na quarta rodada, caiu para a terceira colocação, um ponto atrás do Torino.

- Bologna e Fiorentina vencem -

O Bologna, que disputa a Liga dos Campeões nesta temporada, conquistou sua primeira vitória na temporada, por 2 a 1 sobre o Monza, com um gol do atacante argentino Santiago Castro a 10 minutos do fim.

O Bologna abriu o placar com um gol do meio-campista polonês Kacper Urbanski (24'), mas o atacante bósnio Milan Djuric empatou para o Monza antes do intervalo (43').

Na reta final, Castro chutou de direita de fora da área e a bola entrou no ângulo da baliza do Monza, decidindo o duelo.

Com 6 pontos, o Bologna é 13º, atrás da Fiorentina (14ª), que no primeiro jogo deste domingo também obteve sua primeira vitória da temporada ao derrotar a Lazio (8ª) por 2 a 1, com dois gols do meia-atacante islandês Albert Gudmundsson, ambos de pênalti.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cagliari - Empoli 0 - 2

Hellas Verona - Torino 2 - 3

- Sábado:

Unione Venezia - Genoa 2 - 0

Juventus - Napoli 0 - 0

Lecce - Parma 2 - 2

- Domingo:

Fiorentina - Lazio 2 - 1

Monza - Bologna 1 - 2

Roma - Udinese 3 - 0

Inter - Milan 1 - 2

- Segunda-feira:

(15h45) Atalanta - Como

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Torino 11 5 3 2 0 8 5 3

2. Napoli 10 5 3 1 1 9 4 5

3. Udinese 10 5 3 1 1 7 7 0

4. Juventus 9 5 2 3 0 6 0 6

5. Empoli 9 5 2 3 0 5 2 3

6. Inter 8 5 2 2 1 10 5 5

7. Milan 8 5 2 2 1 11 7 4

8. Lazio 7 5 2 1 2 9 8 1

9. Atalanta 6 4 2 0 2 8 8 0

10. Roma 6 5 1 3 1 5 3 2

11. Hellas Verona 6 5 2 0 3 8 8 0

12. Fiorentina 6 5 1 3 1 7 7 0

13. Bologna 6 5 1 3 1 6 8 -2

14. Parma 5 5 1 2 2 8 9 -1

15. Genoa 5 5 1 2 2 4 7 -3

16. Lecce 5 5 1 2 2 3 8 -5

17. Unione Venezia 4 5 1 1 3 3 8 -5

18. Monza 3 5 0 3 2 4 6 -2

19. Como 2 4 0 2 2 3 7 -4

20. Cagliari 2 5 0 2 3 1 8 -7

./bds/mcd/iga/jr/cyj/mfr/aam

© Agence France-Presse