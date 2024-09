Princesa Kate aparece pela 1ª vez após concluir quimioterapia

ROMA, 22 SET (ANSA) - A princesa de Gales, Kate Middleton, apareceu em público pela primeira vez desde que concluiu o tratamento de quimioterapia contra um câncer.

A futura rainha consorte participou na manhã deste domingo (22) de uma missa na igreja de Crathie Kirk, perto do Castelo de Balmoral, na Escócia, ao lado do príncipe William. O rei Charles III e a rainha consorte Camilla também estavam presentes.

Kate anunciou o fim da quimioterapia em 9 de setembro e retomou os compromissos oficiais na semana passada, quando se reuniu com gestores de um projeto de caridade para crianças.

A princesa foi diagnosticada com câncer depois de ter sido internada para uma cirurgia no abdome, em janeiro de 2024, e ficou meses sem aparecer em público, o que alimentou especulações nas redes sociais sobre sua saúde e até sobre seu casamento com William. (ANSA).

