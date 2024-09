Primeiro-ministro francês pede 'esforço nacional' para reduzir déficit público

O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, pediu, neste domingo (22), a realização de um "esforço nacional" para reduzir o déficit do setor público, mas sem "aumentar" os impostos ao conjunto dos franceses.

"Uma grande parte de nossa dívida é emitida pelos mercados internacionais, estrangeiros, tem que conservar a credibilidade da França", disse Barnier na rede France 2, um dia depois de o presidente francês, Emmanuel Macron, nomear um novo governo.

O déficit do país aumentou nos últimos anos, e atualmente se encontra em mais de 5% do PIB, embora a União Europeia imponha aos seus membros conter seu déficit abaixo dos 3% do PIB.

Barnier disse que pedirá "aos mais ricos assumirem sua parte no esforço de solidariedade", sem "aumentar o imposto para o conjunto dos franceses".

