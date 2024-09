Praia de Florianópolis é a mais poluída do país, revela raio-X do litoral

A praia do Pântano do Sul, de Florianópolis (SC), apresentou os maiores níveis de contaminação do país, de acordo com o estudo da ONG Sea Shepherd Brasil, em parceria com o Instituto Oceanográfico da USP.

O que aconteceu

O estudo "Expedição Ondas Limpas na Estrada", maior já realizado sobre o perfil dos resíduos marinhos no Brasil, foi publicado nesta quinta-feira (19) e constatou a presença do plástico ao longo de todo o litoral do país. A expedição percorreu 201 municípios brasileiros ao longo de 16 meses.

Os resultados mostraram que 100% das praias do Brasil contêm resíduos plásticos, e microplásticos foram encontrados em 97% delas. As cidades da Baixada Santista (SP) estão entre as cidades mais poluídas. Em São Vicente foram encontrados 10 resíduos por metro quadrado nas praias. Em Mongaguá, foram descobertos 83 fragmentos de microplástico por metro quadrado. Entre os macrorresiduos, o maior volume foi de bitucas de cigarro.

Esses dados estão disponíveis em uma plataforma interativa digital, possibilitando que as pessoas possam explorar as praias, cidades e estados mais e menos poluídos, classificados por tipo de resíduo, facilitando a análise e visualização dos dados.

Pretendemos que os resultados do projeto não somente choquem, mas provoquem a ação, trazendo à tona a necessidade de políticas públicas e de uma mudança na cultura de consumo de plástico no Brasil. Nathalie Gil, presidente da Sea Shepherd Brasil

Além do raio-X da costa brasileira, a equipe produziu um relatório, com diagnósticos e propostas de soluções, que já está disponível, e o lançamento de um artigo científico mais detalhado está previsto. O grupo ainda realizou ações como 306 limpezas científicas e 172 mutirões de limpeza.