Policial civil suspeito de matar adolescente é encontrado morto na prisão

O policial civil de Goiás Josimar Pereira Batista, preso por suspeita de espancar e matar um adolescente de 13 anos em Silvânia (GO), foi encontrado morto, no sábado (21), dentro da cela em que estava detido, conforme confirmado pela Polícia Civil goiana neste domingo (22).

O que aconteceu

Caso está sendo investigado. A PCGO (Polícia Civil do Estado de Goiás) confirmou a morte do policial, sem entrar em detalhes. O órgão informou apenas que o caso está sendo acompanhado e investigado por sua corregedoria, "tendo sido adotadas todas as providências para elucidação do fato".

Polícia Penal de Goiás não se manifestou. Procurada com questionamentos sobre o local em que Josimar estava preso e em quais circunstâncias foi encontrado morto, a Diretoria-Geral de Polícia Penal não retornou à reportagem.

Policial morto era investigado por assassinato de adolescente e se entregou voluntariamente à polícia. Ele foi preso em 9 de setembro por suspeita de matar Talisson Ferreira, de 13 anos, em Silvânia, no sudeste do estado goiano, conforme informações repassadas pela PCGO à época dos fatos.

Relembre o caso

Talisson foi deixado morto na recepção de hospital. No mesmo dia em que o policial civil se entregou à polícia, o corpo do menino foi levado de carro por três homens, entre eles Josimar, ao Hospital Nosso Senhor do Bonfim, em Silvânia. Logo em seguida, o trio deixou o local, sem informar detalhes sobre o ocorrido aos funcionários da unidade de saúde.

Adolescente morreu de asfixia causada por estrangulamento, segundo a polícia. Seu corpo tinha sinais de violência, o que indica que ele foi espancado pelos suspeitos.

Josimar teria acusado o adolescente de furto em uma fazenda, mas não há registros de boletim de ocorrência. Duas semanas depois do suposto furto, Talisson foi abordado, na noite de 8 de agosto, em frente à prefeitura da cidade, e colocado à força dentro de um carro. Depois, foi levado para a zona rural de Silvânia, onde possivelmente foi morto.

Mãe do adolescente pediu justiça. "Se ele roubou mesmo, por que ele [Josimar], como autoridade, não deu queixa? Eu quero justiça porque não pode ficar impune, não", declarou Jaqueline Ferreira em entrevista à TV Anhanguera, após a morte do filho.

Defesa de policial chegou a informar que ele pretendia "colaborar" com investigação "para o esclarecimento da verdade". O escritório Nestor Távora e Laudelina Inácio Advocacia Associada, que representa o policial, não informou, no entanto, se Josimar alegava inocência.

Corregedoria da PCGO apurava a conduta do agente. "A Polícia Civil de Goiás informa que todas as circunstâncias envolvendo o fato já são objeto de investigações nos autos do inquérito policial presidido pela Corregedoria da Polícia Civil e que, por sua própria natureza, tramita sob sigilo", afirmou o órgão dias após a morte de Talisson.

*Com informações de reportagem publicada em 11/09/2024.