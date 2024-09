Policiais que consumiram bebida alcoólica em viatura são demitidos em SP

Do UOL, em Brasília

Dois soldados da Polícia Militar de São Paulo foram demitidos por ingerirem bebida alcoólica durante patrulhamento. O caso ocorreu em 2020 e a demissão foi oficializada pelo comando-geral da corporação na quinta-feira (19).

O que aconteceu

Policiais beberam em horário de serviço. Os soldados Vitor Clímaco Sacramento e Guinters Lemos de Oliveira, ambos do 43º batalhão da capital paulista, foram presos em flagrante por PMs da Corregedoria em setembro de 2020. Eles estavam em uma viatura da corporação no bairro do Jaçanã, zona norte de São Paulo.

Conduta foi alvo de PAD (Processo Administrativo Disciplinar). Investigação apurou o cometimento de atos atentatórios à Instituição ao Estado. As demissões foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A portaria que oficializou a saída dos soldados foi assinada pelo comandante-geral da PM, coronel Cássio Araújo de Freitas.

Soldados cometeram faltas disciplinares previstas no Regulamento Disciplinar da PM. Os dois policiais foram enquadrados por "fazer uso, estar sob ação ou induzir outrem ao uso de substância proibida, entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, ou introduzi-las em local sob administração policial-militar" - classificada como de natureza grave.

Mais uma falta. A demissão de Guinters Lemos de Oliveira também registrou uma punição por outra transgressão disciplinar: "desrespeitar regras de trânsito, de tráfego aéreo ou de navegação marítima, lacustre ou fluvial" - problema considerado de natureza média.

O que disse a Corregedoria na ocasião. O órgão corregedor informou que sua equipe de patrulha foi até o batalhão após denúncia de que os dois policiais estavam tomando cerveja no interior da viatura por causa do calor.

"Os supracitados policiais militares foram conduzidos ao HPM [Hospital da PM] onde foram submetidos aos respectivos exames, sendo constatado que ambos apresentavam sinais de estarem alcoolizados."

-Relatório da Corregedoria, de 2020

Na ocasião, o órgão viu agravantes. O soldado Sacramento foi autuado por prevaricação "por não ter adotado as providências cabíveis", e o soldado Oliveira foi flagrado conduzindo a viatura sob influência de álcool.

Defesa. O UOL está tentando contato com o advogado que representou os policiais no caso. O espaço está aberto para manifestação.