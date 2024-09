Partido de extrema-direita da Alemanha está perto de mais uma vitória em eleições estaduais

BERLIM (Reuters) - Os alemães do Estado de Brandemburgo foram às urnas em eleição regional neste domingo, com a expectativa de que a Alternativa para a Alemanha (AfD), legenda de extrema-direita, termine em primeiro lugar, aproveitando sucessos em outros Estados do leste e derrotando os social-democratas do chanceler Olaf Scholz em um de seus redutos mais tradicionais.

A AfD se tornou o primeiro partido de extrema-direita a vencer uma eleição estadual na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial no estado da Turíngia, no dia 1º de setembro, e por pouco não ficou em primeiro lugar na Saxônia, no mesmo dia.

No entanto, outros partidos se recusam a coligar com a AfD em governos de coalizão e, como a legenda não obteve maioria na Turíngia ou na Saxônia e é improvável que o faça em Brandemburgo, o partido não deverá fazer parte de um governo regional.

A AfD é um dos vários grupos de extrema-direita na Europa que capitalizam em cima das preocupações com a desaceleração da economia, com a imigração e com a guerra na Ucrânia - que são particularmente fortes na antiga Alemanha Oriental, que era comunista.

O partido também está tentando se beneficiar do descontentamento com as brigas internas na coalizão federal de Scholz, formada por três partidos.