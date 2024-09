'Pai, manda o jatinho': as ricas que ostentam no TikTok e lucram ainda mais

"Pai, manda o jatinho para me buscar com as minhas amigas. É mais prático". Essa frase pode estar fora da sua realidade, mas é comum na vida de algumas jovens mulheres que mostram suas rotinas no TikTok.

Elas são herdeiras, têm o mundo aos seus pés e milhares de seguidores, que gostam de acompanhar as ostentações.

Algumas influenciadoras do nicho ficaram famosas mostrando as diversas sacolas de compras em lojas de luxo — no Brasil e durante as férias —, a combinação de looks apenas com peças de marca e viagens em aviões particulares.

Também mostram a rotina com segurança e motorista e carros importados que são presentes dos pais.

O perrengue tá diferente

Estudante de empreendedorismo, Maju Carvalho, 22, é uma dessas jovens que bombam na rede social. Ela divide com seus seguidores detalhes do seu dia a dia, compras em lojas de luxo, viagens em aviões particulares e cursos fora do país.

Também narra "perrengues chiques", como quando expôs aos seguidores que não voltaria de jatinho de uma viagem —teria de usar um avião comercial e se virar com as muitas bagagens.

Entre as respostas nos comentários, recebeu: "Oração hoje para o pai da Maju ir buscá-la de jatinho por que a diva merece", "ah, perrengão" e "eu aqui preocupada em como vou pagar minha fatura de R$ 500".

Maju Carvalho é influenciadora e mostra suas riquezas Imagem: Reprodução/Instagram

Ela também mostra as mensagens com o pai. "Pai, manda o jatinho", escreveu ela ao empresário — e divulgou a mensagem nas redes.

Maju mescla sua criação de conteúdo: um pouco é sobre moda e maquiagem e outro tanto sobre sua rotina. Em um deles, quando voltava de viagem da Europa, dividiu a indignação com as condições da viagem: voltar para o Brasil de econômica.

Confesso que estava sonhando em acordar com uma mensagem dizendo: 'você ganhou um upgrade'. Mas não. Nem de jatinho e nem de executiva. Estou na fila para despachar minhas bagagens na econômica.

Maju Carvalho

A jovem ainda ficou preocupada em ter de despachar sua bagagem de mão, que tinha 15 bolsas. "Mais fácil eu ir no bagageiro do que a minha mala de mão. Eu vou lá embaixo e minhas bolsas no 40J", disse, brincando.

Fazer dinheiro mostrando dinheiro

Maju vem de uma família do ramo hoteleiro — o pai é dono da Gav Resorts, empresa especializada em resorts de alto padrão — e já morou em vários estados do Brasil e na Austrália.

De Tocantins, ela sempre soube que a família tinha dinheiro, mas diz que levou uma vida "mais comum" até os 18 anos.

"Meu avô era um grande empresário e sempre tive uma condição de vida muito boa, mas, como morei com minha mãe, que é funcionária pública, até os 18 anos, não usava esses recursos."

Aos 21, veio para São Paulo para estudar.

Vim para São Paulo porque queria parar de trabalhar na empresa do meu pai. Podia crescer ali, mas queria conhecer outros lugares. A internet me abriu portas.

Maju Carvalho

E foi essa mudança de cidade que a encorajou a começar a produzir seus conteúdos online. "Me senti mais corajosa para me expor, porque estava sozinha. Fui tendo mais confiança."

Maju ostenta nas redes e sonha em ser mãe Imagem: Acervo Pessoal

No começo, o pai ficou bem preocupado com a vontade da filha de expor seus luxos na internet.

Falei para ele que ia começar aos poucos e ele sempre acompanhou e foi entendendo como funcionava. Quando viralizei, me colocou em uma agência e, com acompanhamento, é mais fácil. É o meu maior apoiador.

Maju Carvalho

Vídeos de ostentações e looks fazem sucesso entre os seguidores Imagem: Reprodução/Instagram

Apesar de usufruir das riquezas de uma herdeira, Maju diz querer traçar seu próprio caminho e criar as próprias empresas.

"Conversei com meu pai quando vim para São Paulo e disse que a empresa está no meu coração, mas que enquanto eu ainda tiver possibilidades, quero andar um pouco sozinha."

Hotel era a casa dos seus avós

Isabela Graciolo, 20, também faz vídeos na rede mostrando uma vida de privilégios que choca muita gente.

A família é dona do Fazzenda Park Resort, em Gaspar (SC), eleito o melhor hotel fazenda do Brasil pelo prêmio "Melhor de Viagem e Turismo 2023/2024".

Isabela Graciolo vive a vida dentro de um resort de luxo Imagem: Acervo pessoal

Ela viralizou na internet mostrando vídeos de sua rotina ao lado do pai dentro do hotel. E dá a ele todo o mérito do sucesso online. "Se ele está no vídeo, sempre viraliza."

Desde pequena, meu pai me leva em reuniões, então sei o quanto o hotel lucrava, quanto pagávamos em impostos, quantos funcionários temos. Sempre tive uma presença forte dentro do hotel. Acabei aprendendo tudo de forma muito natural.

Isabela Graciolo

Isabela quer seguir uma carreira na moda Imagem: Acervo pessoal

Para os hóspedes, o Fazzenda é um hotel. Para Isa, a casa de seus avós.

"Eles moraram lá até falecerem, em uma casa de madeira onde tiveram 12 filhos. Eu sempre soube que a gente estava indo para um hotel, porque nos hospedávamos lá e pagávamos como outras pessoas, mas também senti ao passar pelos portões que aquela era a casa da minha família."

Sim, a família paga para se hospedar e consumir no local: como o hotel pertence a cinco irmãos, eles acham justo pagar um preço de custo para quem ninguém "aproveite" mais que o outro.

Minha família é muito reservada. Muitas pessoas da nossa região nem sabiam que nós éramos os donos. Meu pai sempre foi muito claro ao dizer que eu não ficaria sentada de mão abanando esperando os outros fazerem por mim o que eu podia fazer. Sempre fomos muito simples.

Isabela Graciolo

Isabela Graciolo diz que não leva uma vida com compras caras Imagem: Acervo pessoal

Isa diz que seu pai não tem jatinhos e nem helicópteros. E que ela não faz compras em marcas de grife. "A primeira bolsa de luxo que minha mãe comprou foi no ano passado, em um brechó."

Mas alguns detalhes de luxo aparecem em sua vida. Por exemplo, quando os primos chegaram de helicóptero ao hotel para encontrá-la no fim de semana.

"Tanto o Fazzenda quanto a empresa do meu tio são corporações enormes e ele precisa desse tipo de locomoção aérea, de aviões e helicópteros. Eu nunca voei no jatinho dele, minha mãe já. E a gente sempre fica: 'Meu Deus, como assim?'", conta, dando risada.

Essas coisas ainda me deslumbram, porque é algo recente. Não deve ter dois anos, mas não é parte da minha rotina. Tenho muito orgulho do que meu tio conquistou. É mérito dele e uma realidade distante de muitos. Tenho plena consciência.

Isabela Graciolo

Hoje, o sonho de Isabela é conquistar reconhecimento nas redes sociais para manter os negócios da família em evidência.

Isabela Graciolo é herdeira do Fazzenda Imagem: Acervo pessoal

"Quero ser o rosto dos negócios e trazer esse reconhecimento. O Fazzenda sempre teve lotação máxima, mas hoje alguns hóspedes me abordam dizendo que vieram conhecer porque viram meus vídeos. Não sou celebridade, só mostrei o que é natural para mim."

Ela decidiu seguir uma carreira no mercado da moda. E, quando chegar a hora, vai assumir o hotel, mas diz que agora tem a chance de criar seu próprio caminho. "Meu pai queria que eu fizesse administração. Eu queria fazer moda, porque não me via naquela carreira."